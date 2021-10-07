نوكيا تطلق أول جهاز لوحي منذ استحواذ HMD وبسعر 250 دولار

أعلنت شركة HMD مالكة العلامة التجارية نوكيا عن إطلاق أول جهاز لوحي تحت علامتها التجارية منذ استحواذها، تحت اسم T20. وسيتوفر الجهاز بعدة مزايا بينها البطارية الكبيرة وبسعر منخفض نوعًا ما.

يتميز الجهاز اللوحي الجديد بوجود شاشة بقياس 10.4 بوصة وبدقة 2K محاطة بتصميم سلس شبيه بتصميم هواتف الشركة، مع هيكل معدني وزوايا دائرية، وحواف كبيرة حول الشاشة مقارنة مع الأجهزة الأخرى.

يضيف لوحي نوكيا معالج Tiger T610 ثماني النواة من شركة Unisoc الصينية، ومع ذاكرة رام 4 جيجابايت، وسعة تخزينية 64 جيجابايت – مع إمكانية زيادتها عبر بطاقات الذاكرة الخارجية حتى 512 جيجابايت. كما يضيف الجهاز كاميرا خليفة بدقة 8 ميجابكسل، وأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

أهم ما يميز T20 هو وجود بطارية 8,200 ملي أمبير / ساعة مدمجة مع الجهاز بإمكانها العمل حتى 15 ساعة عند الاستخدام العادي وتصف الويب، وحتى 10 ساعات عند مشاهدة الفيديو أثناء الاستخدام، وحتى 7 ساعات عند الاستخدام المكثف في أغراض مثل محادثات زووم التي تستهلك طاقة كبيرة بسبب الاعتماد على الشاشة بالكامل وكذلك الإنترنت. ويصاحب هذه البطارية شاحن داخل الصندوق بقوة 10 واط، بالرغم من قدرة الجهاز على الشحن بقوة 15 واط.

سيتوفر الجهاز بسعر 250 دولارًا أمريكيًا بداية من اليوم، وسيكون منه نسخة أخرى تدعم شريحة الاتصال وتقنية LTE لكن الشركة لم تفصح عن سعرها.

مزايا أخرى مع جهاز نوكيا اللوحي T20:

يعمل بنظام أندرويد 11.

تحديثات النظام حتى سنتين.

تحديثات أمنية لثلاث سنوات.

سماعات ستيريو مع تقنية OZO Playback.

ميكروفونين.

مساحة جوجل للأطفال – Google Kids Space.

دعم خدمة HMD Connect Pro للشركات.

زجاج مقوى للشاشة.

بلوتوث 5.0.

دعم GPS مزدوج.

دعم منفذ USB C.

دعم WiFi 802.11.

راديو FM.

دعم الجيل الرابع 4G.

دعم معيار مقاومة الماء والغبار IP52.

المصدر:

Nokia