انستجرام تكتفي من IGTV وتسمح بمدة تصل 60 دقيقة لمقاطع الفيديو العادية

قبل سنوات، قامت انستجرام بإطلاق خاصية تسمح بإضافة مقاطع الفيديو الطويلة على المنصة بطريقة مختلفة أطلقت عليها IGTV بهدف مواجهة خدمات مثل يوتيوب، لكنها منذ ذلك الوقت تحاول جاهدة لجعلها موضع اهتمام للمستخدمين كغيرها من المزايا دون فائدة على ما يبدو.

فقررت الشركة توديعها بطريقة غير مباشرة من خلال إعادة تسميتها Instagram TV بدلًا من IGTV وترك مقاطع الفيديو بطريقة عرضتها المختلفة ليتمكن المستخدمين من مشاهدتها عندما يرغبون، في الوقت الذي رفعت فيه مدة المقاطع العادية إلى 60 دقيقة – وهي مدة كانت متاحة فقط لمقاطع IGTV.

ويُعد هذا التغيير خطوة إيجابية للمستخدمين في أغلب الأحوال، حيث أن مقاطع الفيديو ستكون متاحة للمشاهدة بالكامل ضمن الصفحة الرئيسية ولن يكونوا بحاجة لتشغيل كامل الشاشة والخروج إلى واجهة أخرى لاستكمال مقاطع الفيديو، كما أنها ستوفر مرونة أكثر لصانعي المحتوى لإنتاج مقاطع بالطريقة التي يرغبون بها والحصول على مشاهدات أكثر ربما مع تواجدها في الخط الزمني باستمرار.

وعلى عكس IGTV، كانت مقاطع Reels أكثر إقبالًا عند إطلاقها وحظيت بحضور قوي في ظل سعي انستجرام لمواجهة تطبيق تيك توك، وهو الأمر الذي ربما ستركز عليه أكثر في الفترة المقبلة من خلال تغيير آلية صناعة المقاطع الطويلة.

كانت منصة انستجرام وتطبيقات فيس بوك الأخرى بينها واتساب قد توقف جميعًا عن العمل لمدة وصلت 6 ساعات بسبب خلل قالت عنه فيس بوك “تغييرات في تهيئة الشبكة”.

المصدر:

The Verge