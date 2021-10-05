فيس بوك تعزي توقف خدماتها أكثر من 6 ساعات لمشكلة في تهيئة الشبكة

تعرضت شركة فيس بوك لضربة قوية بالأمس بعد توقف خوادمها عن العمل، الأمر الذي تسبب بتوقف انستجرام و واتساب وماسنجر وأوكولوس والخدمات المرتبطة بها. وقد عللت الشركة هذا التوقف لوجود خلل في برمجة شبكتها وخوادمها.

وتسبب توقف خدمات فيس بوك عن العمل بتراجع هائل في قيمة الشركة السوقية، وتعرض مؤسسها مارك زوكيربيرغ لهبوط في ثروته بقيمة تفوق 7 مليارات دولار، لكن هذا الأمر لم يكن الشغل الشاغل له مقارنة مع توقف الخدمات وقدم اعتذاراته للمستخدمين على هذه المشكلة في منشور على صفحته الشخصية على الشبكة.

وأعزت الشركة توقف خدماتها بما فيها انستجرام و واتساب إلى تغييرات في تهيئة الراوترات التي تنسق العمل بين مراكز بيانات الشركة وتسمح بوصول المستخدمين لها، ما أدى لتوقف جميع الخدمات عن العمل بسبب عدم قدرة مراكز البيانات على العمل معًا.

وأكدت الشركة على كون المشكلة بالكامل تتعلق بخلل في التهيئة، لتدحض التقارير التي انتشرت سريعًا عبر تويتر وغيرها من المواقع وتحدثت عن سرقة مئات الملايين من الحسابات وبيعها عبر شبكة الإنترنت المظلم.

يُشار أن تقريرًا من صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن عدم قدرة موظفي فيس بوك من الدخول إلى مكاتبهم ومبنى الشركة بسبب توقف الخوادم عن العمل وعدم وجود طريقة لدخول المكان دون تأكيد للهوية وتعرف النظام عليهم.

وفي الوقت الذي شهدت فيس بوك فيه انقطاعًا تامًا هي وخدماتها الأخرى، تمكنت تويتر من تحقيق أرقام مهولة بوجود أكبر عدد من المستخدمين في نفس الوقت على المنصة.

المصدر:

Engadget