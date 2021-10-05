جوجل تحدد 19 أكتوبر لإطلاق سلسلة هواتف بكسل 6

حددت شركة جوجل الموعد المنتظر للإعلان عن سلسلة هواتف بكسل المتمثلة في Pixel 6 و Pixel 6 Pro بتاريخ 19 أكتوبر الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستظهر رفقة أول معالج خاص منها.

وستصل الهواتف الجديدة مع رقاقة معالجة Tensor المصممة من الشركة نفسها، لتستغني معها عن رقاقات كوالكوم التي ظهرت مع هواتف بكسل منذ البداية.

وتهدف جوجل من خلال هواتف Pixel 6 و Pixel 6 Pro إلى إعادة جذب المستخدمين بعد خسارة جزء كبير منهم من الجيلين السابقين، وتعتمد في هذا الأمر على ما ستقدمه رقاقة معالجاتها الجديدة مقارنة مع الهواتف الأخرى.

يتوقع أن تصل هواتف بكسل 6 رفقة أندرويد 12 بنسخته النهائية بالتزامن مع إطلاقه لمستخدمي باقي الشركات، بالرغم من عدم إعلان الشركة أي معلومات عن موعد وصوله.

المصدر:

Google