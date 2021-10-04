خلل يضرب خوادم فيس بوك ويوقف خدماتها بما فيها واتساب وانستجرام

كما هو الحال خلال الأشهر القليلة الماضية، عادت خوادم فيس بوك للتوقف وتوقف معها جميع تطبيقاتها الأخرى منها واتساب و انستجرام.

وظهر أن خدمات الشركة ومنصاتها توقفت عن العمل في معظم البلدان حول العالم وربما في كاملها وفقًا لما أشار إليه العديد من المستخدمين على شبكة تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي المنافسة.

ولم تعلن فيس بوك حتى الآن عن سبب التوقف الذي تواجهه خوادم الشركة وتسبب بتوقف خدماتها كليًا لدى المستخدمين، لكن من المنتظر أن تعلن عن السبب خلال الساعات القادمة عند اكتشاف المشكلة.

يجدر الذكر إن هذه الحالة تكررت كثيرًا في الأشهر الماضية لاسيما بعد دمج جميع الخدمات على نفس الخوادم، الأمر الذي سيتسبب بتوقفها جميعًا عند أي خلل ولن يؤثر على خدمة واحدة فقط؛ بما فيها واتساب و انستجرام وماسنجر وغيرها.