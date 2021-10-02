تعمل الكثير من العلامات التجارية على دمج الواقع الافتراضي (VR) في استراتيجيتها التسويقية حيث يستخدم البعض منها ميزات الواقع في التطبيقات الاجتماعية، مثل انستجرام، بينما ينشئ البعض الآخر تطبيقات مخصصة، بغض النظر عن الطريقة التي تتبعها يجب أن تعلم بأن استخدام الواقع الافتراضي في التسويق يفتح طرقًا جديدةً، بتكلفة أقل تساعدك على التفاعل مع العملاء، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية، لكن ما هو الواقع الافتراضي؟ وما هي أهميته وأبرز تطبيقاته؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

ما هو الواقع الافتراضي؟

يمكن تعريف الواقع الافتراضي بأنه توظيف تكنولوجيا الكمبيوتر من أجل إنشاء بيئة محاكاة افتراضية، حيث يضع المستخدمين ضمن التجربة، بدلًا من مجرد متابعة الشاشة أمامهم. يصبح المستخدمون من خلاله قادرين على التفاعل مع العوالم ثلاثية الأبعاد عبر محاكاة عدد أكبر من الحواس مثل الرؤية، واللمس، والسمع، وحتى الشم.

ما الفرق بين الواقع الافتراضي والواقع المعزز؟

الواقع الافتراضي، والواقع المعزز هما وجهان لعملة واحدة، فالواقع المعزز يحاكي الكائنات الاصطناعية ضمن البيئة الحقيقة، والافتراضي يخلق بيئة اصطناعية للعيش فيها.

في الواقع المعزز يتم استخدام أجهزة الحواسيب، وأجهزة الاستشعار، وخوارزميات لتحديد موضع الكاميرات واتجاهها، حيث تعمل تقنية AR بعد ذلك على عرض الرسومات ثلاثية الأبعاد كما تظهر من وجهة نظر الكاميرا، مما يؤدي إلى عرض تراكب الصور التي تم إنشاؤها بواسطة جهاز الكمبيوتر على المستخدم في العالم الحقيقي.

الواقع الافتراضي يستخدم أيضًا الكمبيوتر، وأجهزة الاستشعار، والخوارزميات، ولكن بدلًا من تحديد موقع الكاميرا ضمن بيئة مادية واحدة، ستكون موضع أعين المستخدم ضمن بيئة محاكاة، إذا استدار رأس المستخدم تتفاعل الرسومات وفقًا لذلك.

تخلق تقنية الواقع الافتراضي عالمًا تفاعليًا ممتعًا للمستخدم، بدلًا من تكوين كائنات افتراضية ومشهد حقيقي.

ما هو تسويق الواقع الافتراضي؟

يتضمن تسويق الواقع الافتراضي العلامات التجارية التي تروّج لنفسها ومنتجاتها باستخدام تقنية الواقع الافتراضي المعزز، يخلق الواقع الافتراضي بيئة وهمية ولكنها واقعية، ففي بعض الأحيان يكون تسويقه مرئيًا، وأحيانًا أخرى متعدد الحواس، اعتمادًا على الجهاز المستخدم.

على سبيل المثال توفر سماعة الواقع الإفتراضي تجربةً غامرةً تمامًا، بينما يعمل مرشح VR Instagram على تراكب الصور، أو الكائنات وعرضها على الكاميرا. هذه المرشحات هي نوع من تسويق الواقع المعزز AR وهو نوع من الواقع الافتراضي، الذي يتم فيه وضع صورة افتراضية فوق العالم الحقيقي.

بدأ ظهور الواقع المعزز في الألعاب، مثل لعبة بوكيمون الشهيرة، لكن العلامات التجارية بدأت بسرعة في استخدام تقنية الواقع الافتراضي في التسويق. كانت شركة المكياج Sephora من أوائل الشركات التي روّجت لتسويق هذا النوع من تقنيات الواقع من خلال تطبيق Virtual Artist.

أهميته في العالم الحالي

تعتبر تقنية الواقع الافتراضي تقنيةً مهمةً، فهي تتيح المجال لتحقيق قفزة كبيرة في الكثير من المجالات. حيث أصبح الآن ممكنًا تجربة الأشياء التي لا وجود لها من خلال أجهزة الكمبيوتر عبر استخدام تقنية الواقع.

الواقع الافتراضي هو تقنية رائجة توفر مجالًا ممتازًا للشركات المتنوعة لإنشاء محاكاة الوجود المادي في العالم الحقيقي، وكذلك العالم الخيالي. تخلق هذه التكنولوجيا بيئة محاكاة بالكمبيوتر، وتقدم حلولًا متطورةً، فهي قفزت فوق كل الحواجز.

احتضنت القطاعات الصناعية المتنوعة تكنولوجيا الواقع الافتراضي، لإنشاء استراتيجية تسويق واتصال جديدة. كما ساهمت تقنية الواقع الافتراضي في زيادة متعة الألعاب ودفعها إلى مستويات متقدمة. أهمية الواقع الافتراضي انعكست على كافة أنحاء العالم بما في ذلك الشركات من مختلف المجالات، فهي تقدم طريقًا جديدًا للنجاح في العالم الحديث.

أهمية استخدام الواقع الافتراضي في حملتك التسويقية

الواقع الافتراضي هو طريقة جديدة، وقوية للتواصل مع جمهورك بالتالي الحصول على نسبة مشاركة أعلى، في هذه الفقرة سنكتشف فوائد استخدامه لحملتك التسويقية.

ركوب موجة الاتجاه الجديد

في مجال التسويق من الجيد دائمًا متابعة أحدث الاتجاهات في هذا العالم الواسع، لهذا يجب أن تعلم بأن التسويق عبر الواقع الافتراضي في الوقت الحالي يحظى بشعبية كبيرة. لم يعد الواقع الافتراضي محصورًا لمجموعة مختارة من عشاق التكنولوجيا، أو المهووسين فيها، بل أصبح مجالًا جديدًا يمكن للكثير من الناس تجربته.

مجرد رؤية سماعة رأس VR ستؤدي إلى إثارة الاهتمام برسالتك التي تعرضها على الشاشة وبالتالي الوصول إلى المزيد من العملاء المحتملين بطريقة سهلة. سيعطي اهتمام الجمهور، ووسائل الإعلام بالواقع الافتراضي حملتك التسويقية دفعةً كبيرةً، ومصداقيةً، مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة.

تحويل الإعلانات إلى تجارب ممتعة

يتم إغراق الناس كل يوم بعشرات الإعلانات التي تفشل معظمها في إغرائهم بشراء المنتجات. الإعلانات مثل النوافذ المنبثقة، ومقاطع الفيديو التي يتم تشغيلها تلقائيًا، وما إلى ذلك تسبب شعور الملل لدى المشاهدين مما يؤدي إلى فشل حتى الحملات الإعلانية الضخمة.

أفضل طريقة لإنشاء إعلانات تبقى في ذهن الجمهور هي المزج بين الترويج والترفيه. العلامات التجارية التي تتبنى استخدام الواقع الافتراضي في التسويق تحصل على حملات إعلانية جذابة، تساعد بكل تأكيد على زيادة عدد العملاء.

الاستحواذ على كل الاهتمام

عندما يرتدي شخص ما سماعة رأس VR سيتوقف الناس حوله وينظرون إليها، ويسألون أنفسهم “ماذا يحدث هنا؟” “هل يمكنني إلقاء نظرة؟”. هذا هو ما يمكن أن نسميه استجابات قياسية أثناء مشاهدة الآخرين تجربة الواقع الافتراضي، حيث ستتمكن من جذب المزيد من العملاء المحتملين عن طريق عميل محتمل يردتِ سماعة رأس VR.

تقديم تجربة شخصية

يمكن تغيير الواقع الافتراضي وفقًا لمتطلبات كل من المستخدمين، والشركات التي ستقدم العروض التقديمية. لنفترض أنك تريد إظهار منزل معروض للبيع، قم بإنشاء جولة افتراضية مخصصة بالمعلومات والاقتراحات التي تناسب المشتري المحتمل، واعرضها على سماعات الواقع الافتراضي، فهذا سيزيد من احتمالية الشراء مباشرةً.

كما أن إنشاء عرض توضيحي لنموذج سيارة جديدة يساعد المشتري المحتمل على رؤية السيارة بالألوان، والشكل الذي يفضله اعتمادًا على فيديو 360 درجة للصور التي تم إنشاؤها بواسطة الحاسوب.

الواقع الافتراضي هو تكنولوجيا قابلة للتطوير

يمكنك عرض صورة بانورامية 360 درجة على شخص واحد، كما يمكنك دعوة المئات من الأشخاص لمشاهدة فيديو بث مباشر. هذا يعني أن الواقع الافتراضي قابل للتطوير بشكل لا نهائي، وهذا ينطبق أيضًا على الميزانية، فحتى الشركات الصغيرة يمكنها استئجار معدات متطورة، وإنشاء حملة تسويق افتراضية. من الممكن أن تجعل الأنشطة الترويجية شخصية، أو أن تصل إلى جمهور عالمي في وقتٍ واحدٍ.

حيث يتشكل الواقع الافتراضي بالطريقة التي تريد أن يدركها الجمهور، بما يتوافق مع الميزانية، والجمهور، والأهداف.

تطبيقات الواقع الإفتراضي في التسويق

كيف تجذب العلامات التجارية العملاء باستخدام الواقع الافتراضي؟ وما هي تطبيقاته في التسويق التي تستخدمها؟ إجابةً على هذين السؤالين أردنا عرض بعض التطبيقات الإبداعية التي تستخدمها العلامات التجارية للانتقال بتسويق الواقع الافتراضي نحو المستويات المتقدمة.

سامسونج والمشي على سطح القمر

هل سبق لك أن أردت السير على سطح القمر؟، إن كنت كذلك فأنت محظوظ، حيث ابتكرت سامسونج بالتعاون مع وكالة ناسا تجربة واقع افتراضي 4D على سطح القمر. يرتدي المستخدمون بدلة طيران، ويضعون أحزمة الأمان أثناء ارتداء سماعة رأس Gear VR ثم يبدؤون تجربة بصرية وجسدية على سطح القمر. يعد هذا حملةً تسويقيةً ذكيةً بالاعتماد على تسويق الواقع الافتراضي اتبعتها شركة سامسونج في تسويق سماعات Gear VR ومنتجات أخرى.

شركة All Nippon Airways – جولة “The Room”

يتم استخدام تقنية الواقع الافتراضي في صناعة الطيران حيث انضمت شركة All Nippon Airways إلى هذا الاتجاه. عملت الشركة على إنشاء جولة واقع افتراضي في مقصورة درجة رجال الأعمال الجديدة للشركة.

وجد المستخدمون الذي يرتدون سماعة الرأس أنفسهم أمام طائرة 777 ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مقصورة درجة رجال الأعمال، حيث يمكنهم تجربة ميزات المقعد الجديد. يمكن لمن يرتدون سماعات الرأس فتح وإغلاق أبواب الكابينة، وطلب الطعام، وتغيير ظروف الإضاءة، ومشاهدة فيلم على متن الطائرة. هذه أداة تسويقية مبتكرة وعملية للغاية من قبل شركة All Nippon Airways حيث سمحت للمستخدمين بتجربة ميزات الجلوس من خلال الواقع الافتراضي بشكل فعال، والأهم من ذلك أنها تجربة لن تنسى.

أوريو وعالم البسكويت المنكه 360 درجة

اكتشف عالمًا تفاعليًا بزاوية 360 درجة مليئًا بمذاق الكاكاو اللذيذة من أوريو، هذا هو كان شعار الحملة التسويقية عبر الواقع الافتراضي التي اتبعتها شركة أوريو. هي عبارة عن حملة تسويق VR ممتعة تأخذ عشاق الحلوى إلى رحلة غريبة عبر “قبو العجائب” بعد أن يتم نقلهم عبر أقراص أوريو بحجمها الطبيعي. ينتقلون بعد ذلك إلى أرض ساحرة مليئة بأنهار الحليب، أثناء ذلك يتم عرض أحدث العلامات التجارية والمنتجات من أوريو.

حققت الشركة عبر حملتها التسويقية هذه هدفها في تعريف الجمهور على المنتجات الجديدة مع المرح والتسلية.

شركة بورسين ورحلة عبر الثلاجة

ابتكرت شركة مورد الجبن الطري Boursin تجربة واقع افتراضي تأخذك في رحلة عبر ثلاجة مليئة بالمأكولات اللذيذة. عرضت بورسين تجربة التسويق VR هذه في العديد من مراكز التسويق، والأحداث في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما ساهم في الحصول على المزيد من العملاء، وارتفاع نسبة مبيعاتها بشكلٍ ملحوظٍ

الكتاب: فراس أشرم

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