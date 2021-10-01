كيف تختار مزود خوادم الاستضافة لشركتك أو مشروعك؟

تحتاج أي شركة أو مؤسسة إلى خادم (Server) لاستضافة مواقعها وخدماتها عليه لكي يتمكن الزوار من فتحها والتعرف على نشاطاتها، ولهذا كصاحب شركة أو مؤسسة فإنه لا بد أن تتعامل مع شركات استضافة الخوادم شهريًا لتوفير الخوادم المطلوبة لاستخداماتك.

لكن المشكلة هي أنه هناك الكثير جدًا من هذه الشركات؛ مثل أمازون وDigitalOcean وLinode وAliBaba Cloud وغيرها الكثير جدًا، وكل واحدة منها توفر مجموعة مميزات مختلفة عن الأخرى، فكيف تختار الأنسب منها لنشاطك التجاري؟

لماذا تختار خوادم VPS وليس استضافة مشتركة؟

دعنا في البداية نؤكد على مقدمة مهمة، ألا وهي ضرورة استخدام خادم افتراضي خاص (Virtual Private Server – VPS) وليس استضافة مشتركة (Shared Hosting) في نشاطك التجاري، وذلك لعدة أسباب:

الاستضافة المشتركة محدودة الموارد جدًا بسبب كونها مشتركة مع مستخدمين آخرين على نفس الخادم الافتراضي، بينما إن حصل كل مستخدم على خادومه الخاص وموارده الفيزيائية المحددة (Physical Resources) فحينها ستحصل على أداء وموارد أقوى بكثير لتشغيل مواقعك.

غالبًا ما تسمح الاستضافة المشتركة بتشغيل سكربتات PHP فقط أو ما شابهها وقواعد MySQL، بينما إن امتلكت خادومك الخاص فأنت حر في تثبيت ما تشاء عليه، بل حتى تغيير كامل النظام إن أردت.

بسبب طبيعتها فقد تؤثر مواقع أحد المشتركين الآخرين في شركة الاستضافة على مواقعك وخدماتك أنت، إما بسبب كثافة الزوار عنده أو لغيره من الأسباب التقنية.

الاستضافة المشتركة شيء من الماضي، فأسعار الخوادم الافتراضية تبدأ من 5$ بالشهر، فلماذا التمسك بها وقد نشأت بالأساس لمحدودية الموارد في بدايات الإنترنت؟ بينما لدينا شيء أفضل.

لهذا نتحدث في هذا المقال عن معايير اختيار أفضل مزوّد خوادم VPS، ولا نتحدث عن شركات الاستضافة المشتركة العادية.

عوامل الترجيح بين شركات الخوادم

عليك أن تضع هذه العوامل في ذهنك عندما تريد الترجيح بين شركات الخوادم:

قابلية الترقية لاحقًا

المقصود بالترقية هو ترقية موارد الخادم عند الحاجة، فتسمح لك مثلًا الكثير من شركات الاستضافة بزيادة حجم الذاكرة العشوائية (RAM) أو أنوية المعالجة (CPU) أو مساحة التخزين (Disk space) متى ما احتجت ذلك لخوادمك، فتنتقل مثلًا من 1 جيجابت ذاكرة ومعالج واحد و20 جيجابت تخزين مقابل 5$ بالشهر إلى 2 جيجابت ذاكرة ومعالجين اثنين و30 جيجابت تخزين مقابل 10$ بالشهر، وهكذا دواليك كلما احتجت المزيد من هذه الموارد.

هذه الميزة مهمة لأن مواقع الشركات والمؤسسات غالبًا ما لا تجلب الكثير من المستخدمين في بداياتها، وبالتالي هي ليست بحاجة لدفع الكثير من التكاليف لشراء خوادم قوية لتحمّل ملايين المستخدمين، بل الأسلوب الصحيح هو أن تبدأ بأقل موارد تحتاجها ثم تنتقل تدريجيًا إلى موارد أعلى فقط عندما تحتاجها.

أي مزود خوادم VPS لا يوفر هذه الميزة فاشطبه من قائمتك.

المنطقة الجغرافية

من المهم كذلك أن تنتبه للمنطقة الجغرافية التي تتواجد فيها الخوادم التي تريد استئجارها شهريًا، فمثلًا إن كان معظم زوار موقعك من العالم العربي فحينها سيكون من السيء أن تشتري من شركة استضافة في ماليزيا أو إندونيسيا، وذلك لأن عطالة الاتصال (Latency) ستكون مرتفعة بغض النظر عن سرعة الاتصال من طرف المستخدم، وسيأخذ موقعك وقتًا أطول للتحميل للمستخدمين من العالم العربي.

ولهذا تعرض لك معظم شركات الاستضافة السحابية مجموعةً من الخيارات حول العالم لأماكن استضافة خواديمك، فيمكنك أن تختار مكان إنشائها (في أي بلد أو منطقة) عندما تريد ذلك. بعض الشركات محدودة في ذلك فلا توفّر إلا موقع أو موقعين، وبعضها يمتلك تشكيلة واسعة جدًا من المناطق الجغرافية المتوفرة مثل أمازون وDigitalOcean.

عليك أن تختار شركات الاستضافة التي توفر مكانًا جغرافيًا قريبًا من المكان الجغرافي لمعظم مستخدميك وزبائنك، وهذا لكي ترفع من جودة تجربة الاستخدام لديهم عبر زيادة سرعة التصفح والتحميل.

معدل النقل والسرعة

معدل النقل (Bandwidth) هو حجم تبادل البيانات المسموح بين المستخدمين والخادم. فمثلًا إذا كان معدل النقل المسموح به للخادم هو 100 جيجابت مثلًا، فقد يتوقف الموقع عن العمل عند تجاوزه أو توضع عليك فواتير أكبر على كل جيجابت إضافي استخدمه زوّارك.

ولهذا من المهم الانتباه إلى معدل النقل المتوفر في شركة الاستضافة لكل خادم، وهل يتناسب هذا مع عدد مستخدميك وطبيعة مواقعك؟ فمثلًا المتاجر الإلكترونية – بطبيعتها – فيها الكثير من الصور، وزيارة مستخدم واحد للمتجر قد تكلّف مئات الميغابايتات، وبالتالي المتاجر بحاجة لأحجام كبير من معدلات النقل ولن يناسبها الأحجام الصغيرة التي قد تناسب المدونات أو المنتديات، وعليك الانتباه إلى ذلك على حسب محتوى موقعك.

من المهم كذلك الانتباه إلى سرعة الاتصال (Connection Speed) المتوفرة للخادم، فغالبًا ما تكون 1 جيجابت بالثانية أو 2 جيجابت بالثانية، لكنها قد تكون أقل من ذلك أحيانًا بناءً على شركة الاستضافة والاشتراك المُختار، وهذا له تأثير أيضًا على سرعة موقعك وفترة تحميله على أجهزة المستخدمين، خصوصًا إن كان لديك الآلاف من الزيارات يوميًا.

الموارد والتكاليف

من البديهي أن تقارن بين شركات الاستضافة بناءً على الموارد التي ستوفرها لك والتكلفة الشهرية، فإذا كانت هناك شركتان توفران خادم VPS مقابل 10$ شهريًا لكن إحداهم تعطيك 1 جيجابت من الذاكرة العشوائية بينما الأخرى تعطيك 2 جيجابت، فمن البديهي أن تكون الثانية أعلى في الترتيب.

لكن انتبه أن بعض الشركات تحسب التكاليف بطريقة مختلفة، فشركة DigitalOcean مثلًا تعتمد الحساب بالساعة لقاء كل خادم، وهذا الحساب يشمل كل شيء من معدل النقل والطلبات على نظام الـDNS للتوجيه (Routing) وغير ذلك، بينما شركات مثل أمازون قد تضع عليك تكاليف إضافية شهريًا بناءً على عدد طلبات الـDNS التي تأتي لخادمك، كما أن حجم نقل البيانات منفصل عن أجرة الخادم نفسه، وبالتالي حساب التكاليف الشهرية سيكون أعقد هنا وعليك الانتباه لذلك.

وهذا عامل آخر لتضعه في الحسبان: هل تريد هذا النمط من الفوترة الذي يحاسبك بناءً على حجم استخدامك (Pay as you Go)، أم تريد النمط الثابت البسيط الذي يحاسبك على 10$ أو 20$ أو 100$ بالشهر بالضبط لا أكثر ولا أقل؟ الأمر عائدٌ إليك.

عوامل أخرى

هناك مميزات أخرى يُستحسن تواجدها في شركة الاستضافة التي تريد الاشتراك بها:

النسخ الاحتياطي، وهو ضروري جدًا لأنك لا تدري متى يتعطل خادمك أو يُخترق أو تحصل به أي مشكلة تقنية، وبالتالي لتجنب خسارة كل أعمالك وأموالك لا بد أن تمتلك نسخة احتياطية من البيانات على الخادم، وأن تكون هذه النسخة الاحتياطية مُحدثة بصورة يومية (بل ربما على مستوى الساعات كذلك) لضمان عدم فقدان أي بيانات.

لوحة التحكم والمراقبة، فبعض الشركات منخفضة الجودة لا توفر لك سوى الخادم نفسه وبيانات الدخول، بينما الشركات الأفضل توفر لك لوحة تحكم متطورة للتحكم بالخادم والوصول إليه ومراقبة نشاطاته والموارد المُستعملة.

خواديم مخصصة، فمعظم خوادم الـVPS الأساسية هي في الواقع خوادم مشتركة (Shared Servers) أي أنها مُستضافة مع أكثر من مشترك آخر على نفس الآلة الفيزيائية وإن كانت هي خوادم افتراضية منفصلة (Virtual Servers)، لكن هناك شركات توفر خوادم مخصصة لتحمل الضغط العالي وهذه تكون خوادم فيزيائية منفصلة (Dedicated Servers) وهي أفضل بكثير في الأداء. ويعتمد هذا على نوعية استخدامك، فهناك خواديم مخصصة للمهام الحسّاسة والذكاء الاصطناعي والاستهلاك العالي للذاكرة وغيرها… بناءً على نوع التطبيقات التي تريد تشغيلها على خادومك.

نظام التشغيل، وهذا مهم على حسب نوعية الخدمات التي تنوي تشغيلها على خادمك، فإن كنت تعتمد بشدة على تقنيات شركة مايكروسوفت مثل .NET و#C وغيرها، فحينها ستحتاج خادومًا يعمل بنظام ويندوز سيرفر، بينما قد يحتاج غيرك إلى خوادم تعمل بتوزيعات لينكس المختلفة مثل أوبونتو وأوبن سوزا وCentOS وغيرها ليشغّل تطبيقاته.

خاتمة

لم تعد الخوادم مكلفةً اليوم كما كانت في السابق، بل صارت شركات استضافة الخوادم كثيرة جدًا وهي موجودة بأبخس الأسعار، كما أن المميزات المتوفرة في معظمها لا بأس بها للبدء وبالتالي صارت خواديم الـVPS هي الخيار الافتراضي لاستضافة وإنشاء المواقع الإلكترونية بدلًا من الاستضافات المشتركة التقليدية.

توفر أيضًا الكثير من شركات استضافة الخوادم فترة تجريبية مجانية يمكنك من خلالها تجريب المميزات المتوفرة واختبار الأداء قبل أن تقرر الاشتراك فيها بالكامل.