فيس بوك تتيح لمستخدمي انستجرام الانضمام إلى محادثات ماسنجر الجماعية

لم تتوقف فيس بوك عند دمج نظام المراسلة على انستجرام مع تطبيق ماسنجر في خطوة أثارت حفيظة غالبية المستخدمين، بل استمرت لتعلن الآن عن إتاحة الفرصة لمستخدمي انستجرام، الانضمام إلى المحادثات الجماعية على تطبيق ماسنجر.

ربما لن تحصل هذه الخاصية على ترحيب كافة المستخدمين، لكنها ستكون مفيدة للأشخاص الذين يرغبون بإجراء محادثات جماعية مع أصدقائهم باختلاف التطبيق حتى وإن كان أحدهم لا يستخدم التطبيق الآخر، ما يعني فرصة مميزة لهم للاجتماع في محادثة واحدة.

وبجانب هذا التحديث، أضاف تطبيق انستجرام ميزة “المشاهدة معًا” التي تتيح للمستخدمين خلال محادثات الفيديو مشاهدة مقاطع فيديو معًا أثناء المكالمة، الأمر الذي يوفر فرصة المحادثة والمشاهدة في نفس الوقت وبشكل مؤكد.

كذلك أضاف فيس بوك مزايا جديدة للمحادثات داخل تطبيقي ماسنجر وانستجرام تسمح للمستخدمين اختيار سمة محددة بدلًا من السمة التقليدية، مثلما الحال مع تطبيق تيليجرام على سبيل المثال.

الجدير بالذكر إن التحديثات الجديدة على تطبيقي فيس بوك ستصل للمستخدمين بداية من اليوم في جميع المناطق حول العالم.

على الجهة الأخرى، تبدو الشركة عازمة على إتاحة خدمات تطبيقاتها المختلفة على جميع التطبيقات التي تمتلكها، حيث بدأت بإطلاق ميزة Reels، التي سبق ونسختها من تطبيق تيك توك، للمستخدمين على تطبيق فيس بوك الرسمي في الولايات المتحدة، وربما بعد فترة قصيرة نراها تصل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

المصدر:

TechCrunch