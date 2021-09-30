سوني تضم استديو الألعاب Bluepoint Games إلى قائمة استحواذاتها

أضافت شركة سوني استديو الألعاب Bluepoint Games إلى قائمة عمليات الاستحواذ التي قامت بها مؤخرًا لدعم استديوهاتها لتطوير الألعاب وتعزيز تجربة مستخدميها.

ويشتهر استديو Bluepoint Games بإعادة تطويره وإنتاجها للألعاب بشكل مميز، حيث سبق له إعادة تطوير لعبة Demon’s Souls ولعبة Shadow of the Colossus على أجهزة بلايستيشن 4. وتقول سوني إن هذا الاستديو صنع اسمًا لنفسه من خلال إعادة إنتاج وتطوير ألعاب قديمة بأحدث جودة يمكن الحصول عليها.

يُشار إن هذه الصفقة لم يتم الإعلان عن قيمتها المالية من الطرفين، لكنها تأتي بعد شراكة لسنوات تكللت بإعادة إنتاج مجموعة من أجهزة الألعاب لسوني على منصة بلايستيشن.

ويعتبر هذا الاستحواذ هو الثاني من نوعه لسوني خلال هذا الشهر، حيث أعلنت الشركة قبل ثلاثة أسابيع بالضبط عن استحواذها على استديو تطوير الألعاب Firesprite.

المصدر:

PlayStation Blog