آبل تسمح للمستخدمين تقييم تطبيقاتها على المتجر بعد سنوات من الانتظار

بعد سنوات من حجب شركة آبل قدرة المستخدمين على تقييم تطبيقاتها على عكس التطبيقات الأخرى، يبدو أنها تهدف لتكون أكثر شفافية بخصوص تطبيقاتها الآن، حيث سمحت للمستخدمين ولأول مرة تقييمها على متجر التطبيقات.

تتيح آبل بالعادة للمستخدمين تقييم التطبيقات المختلفة حتى يتمكن أي شخص يرغب بتنزيلها على هاتفه من أخذ صورة مسبقة عنها قبل قيامه بذلك، لكن هذا الأمر يختلف كليًا بالنسبة للتطبيقات الخاصة بالشركة كونها لا تتيح للمستخدمين تقييمها.

ولم تأخذ الشركة وقتًا طويلًا على إتاحة تقييم التطبيقات للمستخدمين حتى وجدت نفسها أمام تقييم تتراوح بين نجمتين إلى ثلاث؛ فتطبيق الأخبار حصل على تقييم 2.3 مثلًا، وحصلت تطبيقات مثل الملفات والخرائط وتطبيق الأجهزة المنزلية على تقييمات بين 3 إلى 3.5 فقط. بينما الغريب بعض الشيء هو حصول تطبيق البودكاست من الشركة على تقييم 2 فقط.

ورغم حصول تطبيقات آبل على تقييمات منخفضة مقارنة مع التطبيقات التي تقدم خدمات مشابهة من الشركات المنافسة، إلا أن هذه التقييمات يمكن تغيرها سريعًا في الفترة المقبلة كون نسبة قليلة من المستخدمين قد قاموا بالتقييم حتى الآن بسبب حداثة الأمر، لكن في نفس الوقت هناك احتمال إضافي لانخفاض تقييمات بعض التطبيقات أكثر في حال زيادة التقييمات السلبية من المستخدمين.

يُشار أن الشركة لم تعلن رسميًا عن تفعيل تقييم تطبيقاتها، لكنها تبدو خطوة لتقديم المزيد من الشفافية حول خدماتها وتطبيقاتها في ظل المنافسة الكبيرة والقضايا العديدة التي تواجهها.

المصدر:

9to5Mac