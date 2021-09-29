عدسات جوجل تصل سطح المكتب عبر متصفح كروم

تُعد عدسات جوجل “Google Lens” من أبزر الخدمات التي يمكن الحصول عليها على الهواتف الذكية لمعرفة وفهم الأشياء المختلفة، لكنها ولمدة طويلة توقفت عند الهواتف الذكية فقط ما يمنع المستخدمين من الاستفادة منها على الأجهزة الأخرى، لكن جوجل قررت تغيير هذا الأمر أخيرًا.

قررت شركة جوجل توفير خدمتها إلى المستخدمين على أجهزة الحاسوب من خلال متصفح كروم الذي تطوره، ما يعني عدم الحاجة لاستخدام الهاتف وتصوير سطح المكتب عند الحاجة للبحث عن شيء يتصفحه المستخدم على جهازه، فكل ما يتوجب على أي مستخدم مع إطلاق هذه الخدمة هو مسحها باستخدام المتصفح فقط.

وللاستفادة من الخدمة عند طرحها، سيتوجب على المستخدم الضغط بالزر اليمين على الموقع واختيار البحث باستخدام عدسات جوجل، وبعدها تحديد المحتوى المراد البحث عنه، ثم ستقوم العدسات بعملها لتوفر النتائج المطلوبة.

ستتوفر الخدمة للمستخدمين خلال الأسابيع والأشهر القادمة مع تحديثات متصفح كروم القادمة، كما سيلاحظون وجود تحديثات أخرى على عدسات جوجل في تطبيق أندرويد لتسهيل البحث باستخدام الصور.

المصدر:

Google