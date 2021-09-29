أمازون تكشف عن روبوت “أسترو” المنزلي بدعم المساعد أليكسا بسعر 1,000 دولار

أعلنت شركة أمازون عن روبوت منزلي باسم أسترو “Astro” يتمتع بقدرات على مراقبة المنزل وتأدية المهمات الصغيرة، وذلك تأكيدًا للتقارير الكثيرة التي تحدثت عن نية الشركة لإطلاقه.

يشبه الروبوت في تصميمه بالحيوانات الأليفة المنزلية بعض الشيء، ويأتي مع شاشة في مكان الرأس وكاميرا بريسكوب لتصوير مختلف المناطق في المنزل سواء كانت منخفضة أو عالية؛ مثل تصوير ومراقبة الطعام على الموقد أو رؤية ما يتواجد على رفوف المنزل وغيرها من الأمور.

ويستطيع المستخدم التحكم في الروبوت الجديد من خلال الأوامر الصوتية بالاعتماد على مساعد أليسكا من أمازون، ويمكن سؤاله عن الذهاب لرؤية واستطلاع شيء ما في المنزل أو حتى التحول إلى ما يشبه مكبر منزلي ذكي متنقل لتشغيل الموسيقى أو القيام بالمهمات الأخرى، حيث يمكن استخدامه لإجراء مكالمات الفيديو بفضل وجود الشاشة والسير في أي مكان أثناء المكالمة وسيقوم الروبوت بتتبع الحركة والبقاء مع المستخدم.

كما يمكن استخدام روبوت أمازون كحارس منزلي أثناء الخروج من المنزل في حال الاشتراك بخدمة Ring Protect Pro، حيث يمتلك خواصًا تساعده على تعقب الدخان، تعقب أول أكسيد الكربون المنبعث من الحرق، ومراقبة أي كسر للزجاج. وسيقوم مباشرة بعدها بإرسال رسالة لصاحبه في حال اكتشاف أي شيء غير معتاد.

سيتاح روبوت أمازون أسترو “Astro” في نهاية العام الحالي، وبسعر يبدأ من 1,000 دولار أمريكي وفقًا لما أعلنت عنه الشركة.

المصدر:

Amazon