تقنية DLSS والمتعة الحقيقية التي تضيفها للألعاب

تزايد الاهتمام في الحواسيب لا سيما المحمولة منها في الفترة الأخيرة، خاصة مع القبول الكبير على الألعاب والأداء الذي توفره مقارنة مع منصات اللعب المختلفة أو التوجه نحو أداء المهام من المنزل والبحث خلال ذلك عن تجربة ترفيهية. ودائمًا ما ضمنت جميع الأجهزة التي تحمل بطاقات إنفيديا GeForce RTX الرسومية الحصول على أفضل المزايا، لأن وجودها مع أي جهاز يعني توافر عتاد قوي بجانبها للحصول على تجربة غامرة لأداء المهام القوية وخوض تجربة ألعاب مميزة.

وبينما يحظى المستخدمون بتجاربهم الخاصة، فإن هناك بعض المزايا والتقنيات التي توفرها معالجات رسومات إنفيديا تعزز من تجربة الاستخدام، خاصة في الألعاب؛ على رأسها تقنية DLSS المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتتوافر مع نوى هذه المعالجات لتساهم في مضاعفة أدائها في مختلف الجوانب من خلال الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي وقدرات المعالجة على مستوى العتاد.

تعمل هذه التقنية على توفير تجربة ألعاب مذهلة للمستخدمين، حيث تحسن من جودة الصور وترفع من معدل الإطارات في الثانية، وتزيد من سلاسة الألعاب، ما يجعل من تجربة اللعب بوجود التقنية مختلف تمامًا عن غيابها، كما يجعل بطاقات إنفيديا الرسومية في مكان مختلف بالنسبة للاعبين مقارنة مع الأجهزة الأخرى ومنصات الألعاب.

فما هي تقنية DLSS؟

تُعد DLSS تقنية من تقنيات عرض وتحسين الفيديو والرسومات، وتتوفر فقط على معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX مع تقنية تتبع الأشعة. تعمل التقنية على استخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة العرض وتقديم أعلى معدل إطارات في الثانية، حيث تستخدم قدراتها لتحويل دقة الإطارات إلى أعلى درجة ممكن وتوفيرها بأسرع معدل مع دقة عالية، ما يوفر من استهلاك طاقة وقدرات الجهاز المستخدم لأداء المهمة، ويقلل من الاعتماد على قدرات معالج الرسومات نفسه للقيام بالأمر.

ويمكن القول إن وجود التقنية أضاف تجربة نوعية وخاصة للاعبين لم تكن متوفرة معهم، كما وفر دفع مبالغ كبيرة مقارنة مع السابق للحصول على تجربة ألعاب بهذه الجودة. فمثلًا، تعمل تقنية DLSS على تحويل الإطارات من دقة 1080 بكسلًا التي توفر أعلى سرعة إطارات في الثانية، ثم عند عرضها ستظهر بدقة تصل 4K، حيث تستطيع التقنية رفع معدل الإطارات بنحو 200-300% وعرضها بأفضل دقة. أما في السابق وقبل ظهور التقنية، كان يتوجب على أي لاعب يرغب لعب سريعة وبدقة تصل 4K دفع تكاليف باهظة لذلك.

أهم التحسينات التي توفرها تقنية DLSS:

جودة صورة فائقة – توفر DLSS جودة صورة مماثلة للدقة الأصلية، مع عرض ربع إلى نصف وحدات البكسل الأساسية فقط، وذلك من خلال استخدام تقنيات التغذية الراجعة الزمنية للحصول على تفاصيل أكثر وضوحًا واستقرار أكبر.

– توفر DLSS جودة صورة مماثلة للدقة الأصلية، مع عرض ربع إلى نصف وحدات البكسل الأساسية فقط، وذلك من خلال استخدام تقنيات التغذية الراجعة الزمنية للحصول على تفاصيل أكثر وضوحًا واستقرار أكبر. تحجيم عبر جميع وحدات معالجة الرسومات GEFORCE RTX ودرجات الدقة – تستخدم شبكة الذكاء الاصطناعي الأساسية نوى Tensor Cores لتحسين معدلات الإطارات، بالتزامن مع المرونة توفرها وحدات المعالجة من خلال الإعدادات.

– تستخدم شبكة الذكاء الاصطناعي الأساسية نوى Tensor Cores لتحسين معدلات الإطارات، بالتزامن مع المرونة توفرها وحدات المعالجة من خلال الإعدادات. شبكة واحدة لجميع الألعاب – تُدرب تقنية DLSS باستخدام محتوى غير خاص بالألعاب، ما يوفر شبكة عامة تعمل عبر الألعاب. وهذا يعني تكامل ألعاب أسرع، بفضل الترابط على الشبكة.

– تُدرب تقنية DLSS باستخدام محتوى غير خاص بالألعاب، ما يوفر شبكة عامة تعمل عبر الألعاب. وهذا يعني تكامل ألعاب أسرع، بفضل الترابط على الشبكة. خيارات قابلة للتخصيص – توفر تقنية إصدار DLSS 2.1 للمستخدمين 4 أوضاع لجودة الصورة؛ الجودة، التوازن، الأداء، والأداء الفائق؛ التي تتحكم في دقة العرض الداخلية للعبة. ومع وضع الأداء الفائق، تتيح معالجات رسومات إنفيديا يتيح دقة فائقة تصل 9 مرات أكثر من الدقة الأساسية، ما يعني الحصول على أداء مذهل.

وفرت إنفيديا الجيل الثانية من التقنية، DLSS 2.0، الذي أضاف معه شبكة تعلم آلي عصبية، توفر سرعة أكبر مرتين من الجيل الأول الذي وفر تقنيات تعلم آلية بقدرات أقل. ووعدت الشركة من خلال الجيل الثاني لتقنيتها توفير أداء أسرع بمقدار 2-3 مرات في عرض الإطارات بدقة تصل 4K، ما يعني الحصول على أفضل أداء ممكن مع أسرع معدل إطارات بدون أي مشاكل. كما حدثت الجيل الثاني بإصدار جديد، DLSS 2.1، لتوفير المزيد من الأداء مع دقة تصل 9 مرات على معدل إطارات اعلى في الثانية، ودعمت معه ألعاب الواقع الافتراضي كذلك.

ما هي الاستفادة التي تحققها الألعاب بوجود DLSS؟

للتوضيح أكثر حول قدرات تقنية DLSS وما توفر للاعبين، لن نطيل الحديث ونكرر المعلومات حول المتعة التي تضيفها، بل سنترككم مع الأرقام الخاصة بعدد من أشهر الألعاب، وفرق السرعة بالأداء الذي توفره التقنية مقارنة بغيابها.

تُعد لعبة فورتنايت وعشاقها الأكثر استفادة من وجود التقنية، حيث توفر أداءً أقوى وأسرع بنحو 200% للاعبين، مع الحصول على معدل إطارات سريع وزمن استجابة سريع كذلك، وكل ذلك أثناء تفعيل تقنية تتبع الأشعة التي تمنح اللاعبين تجربة غامرة مع صور أشبه بالحقيقة.

وتجدر الإشارة إلى اختلاف السرعة ومعدل الإطارات في الثانية لأي لعبة وفقًا لنوع بطاقة الرسومات المختلفة، فبطبيعة الحال لن توفر بطاقات RTX 20 نفس سرعة RTX 30؛ كما لن توفر نسخة RTX 3070 نفس قدرات RTX 3080 على سبيل المثال. فلعبة فورتنايت مثلًا تصل معدل إطارات في الثانية بواقع 75 إطارًا على دقة 2560×1440 الفائقة على بطاقة رسومات RTX 3080، لكنها تكتفي بمعدل إطارات يصل 60 إطارًا في الثانية على نسخة RTX 3070. إلا أن هذه السرعة يمكن رفعها بشكل أكبر كلما تم تخفيض دقة العرض.

على نفس الجانب، يمكن لبطاقة رسومات RTX 3080 إيصال ألعاب مثل Tom Clancy إلى نحو 260 إطارًا في الثانية على دقة 4K، كما إن بطاقة رسومات الجيل السابق RTX 2060 يمكنها توفير سرعة تفوق 120 إطارًا في الثانية على نفس الدقة.

وكما هو واضح، فإن السرعة تختلف من لعبة إلى أخرى مثل Battlefield و Control، وغيرها وفقًا لقدراتها ودقة رسوماتها وطريقة لعبها، لكن وجود DLSS تضمن الحصول على سرعة أكبر ودقة أعلى من المعتاد، لمعظم الألعاب. لذا من المهم معرفة السرعة التي يمكن الوصول إليها مع اللعبة المفضلة، لأنها تختلف فيما بينها من ناحية الدقة والسرعة.

قائمة بأشهر الألعاب والسرعة التي يمكن الوصول لها بوجود تقنية DLSS مع معالجات رسومات GeForce RTX: