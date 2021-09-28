تحديث كبير يصل سكايب يضيف خاصية TwinCam لاستخدام كاميرا إضافية بالمكالمة

مازالت شركة مايكروسوفت تطلق تحديثات جديدة لتطبيق سكايب! نعم هذا الأمر حقيقي، فالشركة لم تكتف بتحديث بسيط، بل أطلقت تحديث شامل على واجهة المستخدم بالتزامن مع إضافة مزايا عدة بينها TwinCam.

حمل التحديث إعادة تصميم كبيرة على نسخة سطح المكتب والهواتف الذكية، وتحسينات على مستوى الأداء وسرعة حيث وصلت تحسينات السرعة حسب الشركة إلى أكثر من 30% على سطح المكتب ونحو 2000% على تطبيق أندرويد، مع تغيير شامل لتجربة المستخدم أثناء مكالمات الفيديو على المستوى المرئي.

تحديثات كبيرة على التصميم والأداء تضيفها مايكروسوفت إلى سكايب

أصبح بإمكان المستخدمين بدء مكالمات الفيديو بطريقة تقليدية، أو استخدام خلفيات افتراضية بدلًا من الأصلية، بالإضافة لإمكانية إجراء المكالمات من خلال الصوت فقط وإمكانية تغيير المشاركين بالصوت فقط لخلفية الشاشة الافتراضية لديهم، مثلما الحال مع المستخدم أو المستخدمين الآخرين يستخدمون الفيديو.

وعلى نسخة سطح المكتب في المكالمات الجماعية، سيظهر جميع المشاركين على شكل مربعات صغيرة متراصة، وعلى الجانب سيكون هناك جزء جانبي على طول النافذة للمحادثات الكتابية.

وبجانب ذلك، فقد أضاف سكايب تحسينات على خاصية Meet Now التي تتيح إجراء مكالمات فيديو ومقابلات دون الحاجة لوجود حساب على المنصة، وذلك من خلال مشاركة إنشاء رابط مؤقت ومشاركته مباشرة مع الطرف الآخر. وستظهر مع التحديث الجديد روابط المحادثات بطريقة مغايرة مع ظهور اسم وصورة الشخص الذي أنشئ الرابط عند ارساله.

ولعل أبرز المزايا الجديدة التي أضافتها مايكروسوفت على سكايب تتمثل في خاصية TwinCam التي تتيح للمستخدمين إضافة مصدر ثاني للفيديو والبث من كاميرا إضافية أثناء نفس المكالمة باستخدام جهاز آخر، فعند استخدام نسخة سطح المكتب على سبيل المثال ويرغب أحد بتصوير لقطة ما لحدث في جهة أخرى، سيكون بإمكانه تشغيل هاتفه واستخدام التطبيق كمصدر ثاني للفيديو بالتزامن مع ظهوره بشكل طبيعي.

وسيظهر مع خاصية TwinCam مصدر الفيديو من الكاميرتين في نفس مربع الكاميرا الخاص بالمستخدم وكأن الأمر يتم باستخدام كاميرا واحدة.

تقوم مايكروسوفت من خلال هذه التحديثات بمحاولة جديدة لمنافسة منصات محادثات الفيديو مثل Meet من جوجل أو زووم وغيرها، لكن هل تنجح هذه المرة؟

المصدر:

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