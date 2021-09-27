فيس بوك توقف العمل على تطبيق انستجرام كيدز بسبب الضغوطات

أعلنت شركة فيس بوك عن إيقاف العمل مؤقتًا على تطبيق انستجرام كيدز “Instagram Kids” الموجه للأطفال دون سن الثالثة عشر، بعد الإفصاح عن رغبتها في تطوير هذا التطبيق قبل نحو 6 أشهر.

وقالت الشركة في مدونتها، إنها ستوقف تطوير التطبيق بشكل مؤقت للعمل مع أولياء الأمور، الخبراء، وصانعي القرار، والمشرعين لتوضيح القيمة التي يمكن للتطبيق إضافتها، وذلك بعد طلب المدعيين العاميين في 44 ولاية أمريكية من فيس بوك التخلي عن تطبيق انستجرام كيدز.

وتتطلب معظم القوانين العالمية من شركات وسائل التواصل الاجتماعي أن تكون تطبيقاتها موجهة لما هم فوق 13 سنة، لكن فيس بوك أرادت الوصول للفئة الأصغر سنًا منهم من خلال تطوير تطبيق لمن هم دون هذه الفئة السنة، الأمر الذي واجه انتقادات حادة من صناع القرار خاصة في الولايات المتحدة كون المحتوى المتوفر على المنصة سيصل للأطفال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويعلل المعارضون وجود تطبيق مخصص للأطفال ليس فقط لاحتمالية وصول محتوى غير ملائم لهم، بل كون العديد من المتحرشين والمستغلين سيحاولون الوصول للأطفال باستخدام هذا التطبيق.

وتبع قرار عملاق التواصل الاجتماعي بإيقاف العمل على التطبيق الموجه للأطفال، دعاوى من صناع القرار من الحزب الديموقراطي الأمريكي للتخلي عن التطبيق نهائيًا وليس إيقافه مؤقتًا، في رسالة واضحة وتوافق مع طلب الادعاء العام في 44 ولاية.

المصدر:

Facebook – Engadget