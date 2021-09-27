تيك توك يتخطي مليار مستخدم نشط شهريًا

تمكن تطبيق تيك توك من تحقيق علامة فارقة جديدة مع تخطيه مليار مستخدم نشط شهريًا، وفقًا لما أعلنت عنه الشركة المالكة للتطبيق.

بدأ تطبيق تيك توك بالظهور في عدة أسواق خارج الصين بحلول 2017، قبل أن يتاح على نطاق واسع حول العالم في العام 2018، وخلال السنوات الثلاث الماضية تمكن من استقطاب عدد كبير من المستخدمين في جميع البلدان، وأصبح ينافس تطبيقات التواصل الأمريكية، بل حتى تخطى أغلبها خلال الفترة الماضية.

وتمكن التطبيق الصيني من الوصول إلى هذا الرقم بالرغم من القرارات الأمريكية التي واجهها نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات على التطبيق.

يُشار أن تطبيق انستجرام الذي تملكه فيس بوك ويحوي معظم المزايا في تطبيق تيك توك، قد تمكن من تخطي مليار مستخدم نشط شهريًا في 2018 – العام الذي انطلق فيه الأخير للعالم.

المصدر:

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