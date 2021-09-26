التسريبات تشير لدعم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra للقلم الذكي

ظهرت تسريبات جديدة حول سلسلة هواتف سامسونج Galaxy S22 الرائدة، تظهر التصميم الخاص بالهواتف وتؤكد دعم نسخة Ultra للقلم الذكي S Pen كما فعل سابقه.

وأشارت التسريبات إلى أن أسماء السلسلة ستأتي مع 3 هواتف تحمل تصميمات مشابهة إلى حد بعيد من سلسلة S21، فيما ستقوم الشركة بتغيير اسم النسخة الأوسط منها من بلس إلى برو وفقُا لبعض المصادر مع الإبقاء على النسخة العادية والقوية بنفس الأسماء.

ويتمحور الخلاف في التصميم مقارنة مع الجيل السابق حول قدوم نسخة Galaxy S22 Ultra مع تصميم كاميرا وهيكل يختلف قليلًا عن نسخ العام الماضي وكذلك عن هواتف باقي السلسلة، حيث سيكون أقرب لتصميم نوت 20 ربما مع تصميم كاميرات مختلف قليلًا. وهذه النسخة ستدعم القلم الذكي الذي ربما يساهم في التخلي عن سلسلة نوت مجددًا خلال العام المقبل.

يتوقع أن تظهر نسخة ألترا مع كاميرا 108 ميجباكسل وأحدث شاشات سامسونج بتقنية AMOLED بسرعة تحديث 120 هرتز، وبطارية كبيرة مع شحن سريع 65 واط وشحن لاسلكي وربما ميزة الشحن العكسي، فيما يمكن أن تصل نسخة بلس أو برو مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وشاشة 6.55 بوصة، بينما ستكون النسخة العادية مع شاشة شبيهة لكن مع كاميرا أقل وذاكرة أقل.

ومن المنتظر وصول سلسلة جالكسي S22 من سامسونج في الربع الأول من 2022 – وربما مع بداية السنة في شهر يناير.

+S22

s22

S22 Ultra

المصدر:

OnLeaks