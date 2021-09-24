تويتر تفتح خاصية وعاء الهدايا لأي شخص فوق 18 سنة وتضيف بتكوين كطريقة دفع

أعلنت منصة تويتر عن إطلاق خاصية تُسمي “وعاء الهدايا” في شهر مايو الماضي لتسمح للمستخدمين بقبول الدعم المالي من متابعيهم، لكنها كانت محدودة الإطلاق في ذلك الوقت.

قامت المنصة اليوم بتفعيل الخاصية لجميع الأشخاص فوق 18 سنة ليتسنى لهم قبول الدعم المالي من الآخرين على المنصة مقابل محتواهم أو الخدمات التي يقدمونها، بطريقة شبيهة بما تقوم به منصات كثيرة مؤخرًا مثل ريديت.

وأضافت تويتر طريقة دفع جديدة تشمل عملة بتكوين ضمن قائمة طرق الدفع عبر الخاصية، وذلك بعد أن كانت طرق الدفع مقتصرة على الخدمات العادية مثل باي بال وغيرها. وذلك تأكيدًا لظهور تقارير سابقة حول نية المنصة إضافة البتكوين كطريقة دفع جديدة، خاصة مع اهتمام مؤسس المنصة جاك دورسي بشكل واضح في العملات الرقمية وسعيه لتبنيها عبر طرق مختلفة.

ستكون خاصية وعاء الهدايا متاحة لجميع المستخدمين على iOS في الوقت الحالي لمن هم فوق 18 سنة، وستصل في الأيام المقبلة لمستخدمي أندرويد.

فيما سيتمكن الأشخاص الراغبين بالدفع عن طريق بتكوين باستخدام محفظة وتطبيق Strike المبنية على تقنيات Bitcoin Lightning Network لإرسال واستقبال الأموال التي يرغبون بتداولها عبر تويتر.

يُشار أن جاك دورسي، مؤسس تويتر، قام قبل فترة قصيرة بشراء ما قيمته 50 مليون دولار أمريكي من عملة بتكوين، لتعزيز سعيه نحو تبني العملة الرقمية المشفرة.

المصدر:

The Hollywood Reporter