البنك المركزي الصيني يحظر أي تعامل بالعملات الرقمية المشفرة وعلى رأسها البتكوين

قال البنك المركزي الصيني اليوم، إن أي تعامل بالعملات الرقمية المشفرة يُعد غير شرعي، وبالتالي سيقوم بحظر التعاملات في هذه العملات الافتراضية وعلى رأسها البتكوين كونها لا يمكن تداولها مثلما الحال مع العملات العادية.

ودعا البنك المركزي الصيني الحكومة إلى ملاحقة أي شخص يتداول أو يتعامل بهذه العملات، بعد قراره بحظرها ومعالجة أي مبالغ مالية ذات علاقة بها تتم عبر المؤسسات المالية الرسمية. وأصبحت بذلك النشاطات المتعلقة بهذه العملات الافتراضية غير شرعية وتعتبر إجرامية في الصين القرار، وهو ما يستدعي ملاحقة الحكومة الصينية لأي نشاطات تعدين كذلك.

وأشار البنك في بيانها إلى أن العملات الرقمية المشفرة تساهم بارتفاع معدل غسيل الأموال، الاحتيال المالي، التسويق الهرمي، الاستثمارات غير الشرعية، وغيرها من النشاطات الاجرامية المتعلقة بالأموال.

وتسبب هذا القرار القوي في الصين بتراجع قيمة البتكوين بقيمة تجاوزت 3 آلاف دولار، وكذلك تراجع غيرها من العملات الرقمية المشفرة.

المصدر:

Central Bank of China