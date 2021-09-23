يوتيوب تختبر تنزيل مقاطع الفيديو عبر متصفح الويب

بعد أن كان تنزيل مقاطع الفيديو مقتصرًا على تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية ومشتركي خدمة بريميوم، بدأت يوتيوب باختبار خاصية تنزيل الفيديوهات على أجهزة الحاسوب من خلال المتصفح.

وستظهر أيقونة التنزيل بجانب أيقونة المشاركة الخاصة بمقاطع الفيديو عند فتحها عبر المتصفح، وعند النقر عليها سيتم حفظ المقطع المختار في مجلد مكتبة يوتيوب ليتسنى مشاهدته بأي وقت دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت كما هي العادة عن فتح مقاطع يوتيوب، وسيكون بإمكان المستخدمين كذلك حفظ المقاطع بأي جودة متوفرة من اختيارهم.

بطبيعة الحال ستكون هذه الميزة متاحة لمشتركي خدمة بريميوم فقط عند صدورها مثلما الحال مع تطبيق الهواتف خاصة وأنها قيد الاختيار لنفس المشتركين، وبالتالي لن يتمكن المستخدم العادي من الاستفادة منها.

المصدر:

Android Police