مدير التقنية في فيس بوك يترك الشركة بعد 13 عامًا

قرر مدير التقنية في شركة فيس بوك ، مايك شرويفر ، ترك منصبه في شركة وسائل التواصل الاجتماعي بعد 13 عامًا قضاها معها، حيث انضم لها في عام 2008 كنائب رئيس المهندسين، ثم حصل على منصب المدير التقني في 2013.

سيتحول شرويفر ليحصل على منصب زميل كبير في الشركة بدوام جزئي، حيث يركز في مهمته الجديدة على أمور ثانوية واكتشاف واحتضان المواهب في فيس بوك، ما يجعله يحصل على وقت أكبر مع عائلته والتركيز على الأعمال الخيرية التي يقوم بها في حياته الخاصة.

وسيخلف أندرو بوسورث، مسؤول قسم الأجهزة، رئيسه الحالي مايك شرويفر عند ترك المنصب رسميًا في العام القادم 2022، لتبدأ مرحلة جديدة في فيس بوك.

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