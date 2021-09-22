مايكروسوفت تكشف عن مجموعة من أجهزة سرفيس أبرزها Surface Studio و Surface Pro 8 مع شاشات بتحديث 120 هرتز

رفعت شركة مايكروسوفت الستار عن مجموعة من أجهزتها سرفيس الجديدة مع خيارات متعددة، بما فيها جهاز Surface Studio القوي، وأجهزة Surface Pro 8 ، Surface Go 3 ، و Pro X المتحولة 2-1.

وستتوفر الأجهزة الجديدة بتصميمات أنيقة مع مزايا مختلفة، وستعمل مع نظام التشغيل المنتظر ويندوز 11 فور طرحها في الأسواق.

جهاز مايكروسوفت Surface Laptop Studio

تقول مايكروسوفت إن جهاز Surface Laptop Studio هو الأقوى من إنتاجها على الإطلاق وتوازي إمكانياته أجهزة سطح المكتب، حيث يأتي بتصميم جميل قابل للتحول والثني بفضل تقنية Dynamic Woven Hinge، كما يأتي مع شاشة لمسية PixelSense بقياس 14.4 بوصة مع سرعة تحديث تصل 120 هرتز، وتدعم قلم Slim Pen 2 الذكي الذي أعلنت عنه الشركة اليوم أيضًا.

تستهدف الشركة بهذا الجهاز صانعي المحتوى والراغبين بالحصول على تجربة احترافية قوية، حيث يأتي مع الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل من سلسلة Core H35، بجانب معالجات رسومات إنفيديا GeForce RTX 3050 Ti، ومنفذي Thunderbolt 4.

يبدأ سعر الجهاز من 1599 دولارًا وسيكون متاحًا للطلب المسبق بداية من اليوم على أن يصل الأسواق في 5 أكتوبر.

جهاز Surface Pro 8

يأتي هذا الجهاز امتدادًا لسلسلة برو 2-1 من مايكروسوفت، لكنه سيوفر قوة وأداء أكبر مرتين من الجيل السابق فضل معالجات إنتل الجيل الحادي عشر، وذاكرة الرام التي تصل حتى 32 جيجابايت، وقرص التخزين حتى 1 تيرابايت.

سيوفر Surface Pro 8 شاشة لمسية PixelSense بقياس 13 بوصة مع تقنية Dolby Atmos ودعم سرعة تحديث تصل 120 هرتز، وقلم مايكروسوفت الذكي. كما سيوفر كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل وأخرى خلفية بدقة 10 ميجابكسل بوضوح 4K.

مزايا أخرى:

دعم تقنية Dolby Vision.

دعم تقنية Adaptive Color.

دعم تقنية Dolby Atmos.

ميكروفونين.

بطارية حتى 16 ساعة من الاستخدام.

منفذي Thunderbolt 4.

سيبدأ سعر الجهاز من 1,099 دولارًا، وهو متوفر للطلب المسبق الآن في عدد من الأسواق.

جهاز Surface Pro X

يختلف هذا الجهاز عن البقية كونه يدعم تقنية الاتصال LTE، وبالتالي إمكانية الاتصال بشبكات الهاتف والعمل من أي مكان بسهولة، كما أنه سيدعم رقاقة المعالجة Microsoft SQ2 المبنية على تقنيات ARM.

سيوفر جهاز Pro X تجربة مغايرة لصانعي المحتوى الذين يرغبون بجهاز خفيف للقيام بالمهام من أي مكان بسهولة، مع تطبيقات مثل أدوبي فوتوشوب ولايت روم، أو تطبيقات مثل أوفيس ومايكروسوفت تيمز.

وسيتوفر الجهاز للطلب المسبق اليوم بسعر 899 دولارًا، على أن يصل السوق في أكتوبر كما هو متوقع مع باقي الأجهزة.

جهاز مايكروسوفت Surface Go 3

يوفر جهاز Surface Go 3 تجربة مميزة للطلاب بشكل خاص، حيث يسمح لهم بأداء الفروض المدرسية بكل أريحية والحصول على تجربة لعب مميزة كذلك بفضل القدرة على تحويله من جهاز عادي إلى لوحي ودعم القلم الذكي.

يقدم الجهاز معه معالجات إنتل Core i3، ونسخ توفر تقنية LTE، وبطارية تقول مايكروسوفت إن بإمكانها العمل حتى يوم كامل، بالإضافة إلى شاشة لمسية بقياس 10.5 بوصة بأبعاد 3:2.

مزايا أخرى في الجهاز:

كاميرا بدقة 1080 بكسل.

ميكروفونات بصوت واضح جدًا وفقًا لمايكروسوفت.

تقنية Dolby Audio.

سيتوفر الجهاز بنسخة WiFi فقط بسعر 399 دولارًا، فيما ستتوفر النسخ الداعمة لتقنية LTE في الأشهر القادمة.

المصدر:

Microsoft