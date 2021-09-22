مايكروسوفت تعلن عن هاتفها Surface Duo 2 بسعر يبدأ من 1,499 دولار

على عكس الأجهزة التي أعلنت عنها شركة مايكروسوفت اليوم من مجموعة سرفيس التي ضمت 4 أجهزة مختلفة، فهذا فجهاز Surface Duo 2 عبارة عن هاتف وليس حاسب محمول أو جهاز لوحي، وسيتوفر بنظام أندرويد 11 وليس ويندوز 11 مثل الأجهزة الأخرى، لكنه سيكون محملًا بكافة تطبيقات مايكروسوفت بشكل مسبق.

يأتي الهاتف مع شاشتين منفصلتين بقياس 5.8 بوصة للمساعدة في ثنيه بأريحية، وكلاهما من نوع OLED بدقة 1344×1892 بوصة مع سرعة تحديث 90 هرتز ودعم تقنية HDR، كما تأتي محمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

سيوفر الجهاز كمعظم هواتف أندرويد الرائدة معالج كوالكوم سنابدراجون 888 5G، وسيصحبه ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزينية بخيارات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، و512 جيجابايت.

وبالحديث عن الكاميرا، فسيجلب الهاتف نظام كاميرا ثلاثي في الخلف مع عدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، وواسعة بدقة 16 ميجابكسل، وعدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل، وستدعم كاميراته خيارات التركيز والتقريب البصري مرتين. على الجهة المعاكسة ستتوفر كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

سيدعم Surface Duo 2 بطارية 4,449 ملي أمبير/ ساعة مع تقنية الشحن السريع 23 واط بفضل منفذ USB C.

مزايا أخرى مع جهاز مايكروسوفت Surface Duo 2:

دعم تقنية الجيل الخامس 5G.

إظهار الاشعارات أثناء إغلاق الهاتف من خلال الفاصل بين الشاشتين.

بصمة أصبع على الجانب.

دعم قلم Surface.

دعم الشحن العكس للقلم.

تقنية GPS مزدوج.

دعم تقنية بلوتوث 5.1.

تقنية WiFi 6.

شريحة اتصال واحدة ودعم الشريحة الإلكترونية eSIM.

تقنية NFC.

نظام اهتزاز متطور.

سيتوفر الجهاز بسعر يبدأ من 1,499 دولارًا لنسخة 128 جيجابايت لسعة التخزين، و1,599 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، و1,799 دولارًا لنسخة 512 جيجابايت.

المصدر:

Microsoft