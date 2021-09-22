فيس بوك تطلق أجهزة Portal Go و Portal+ الذكية بسعر يبدأ من 199 دولار

أعلنت شركة فيس بوك عن جهازين لوحيين ذكيين جديدين من أجهزتها، تحت اسم Portal Go و Portal+، لينضما إلى عائلة أجهزة Portal الخاصة بها وتضم النسخة العادية ونسخة بلس السابقة.

تهدف أجهزة Portal من فيس بوك إلى توفير طريقة سهلة للتواصل مع الأصدقاء والعائلة أثناء القيام بمختلف المهام، حيث يمكن بدء مكالمة أو الصوت عبر ماسنجر أثناء القيام بأي مهمة من خلال طلب الأمر من الجهاز صوتيًا؛ فمثلًا يمكن لربة البيت أثناء عملها في المطبخ مكالمة والدتها في مكان آخر عبر الفيديو بكل أريحية أثناء العمل من خلال استمرار المحادثة أثناء تجهيز أي شيء، كما يمكن لعدد أكبر من الأشخاص المشاركة فيها بسهولة بالظهور أمام الكاميرا.

مزايا أجهزة فيس بوك Portal+ و Go

تتميز نسخة GO بوجود شاشة 10 بوصات بدقة 1,280×800 بوصة، ويتسم بتصميم هرمي يتيح حمله ونقله إلى أي مكان وربما من هنا جاء اسمه. وبخلاف استخدامه في المكالمات، يمكن الاستفادة منه كمكبر صوتي ذكي للاستماع لتطبيق سبوتيفاي مثلًا أو غيرها من الأمور.

بينما تتميز نسخة بلس بوجود شاشة 14 بوصة بدقة 2,140×1,440 بوصة يمكن تحريكها لأسفل وأعلى بحرية للحصول على أفضل زاوية للمكالمة.

ويوفر كلا الجهازين كاميرات بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى تقنيات ذكاء اصطناعي طورتها فيس بوك تسمح بتعقب الأشخاص في المكالمات بحيث تركز الكاميرا تلقائيًا على حركة الشخص والذهاب معه في أي اتجاه مهما تحرك في الغرفة أو المكان، وتقنيات أخرى توفر تجربة صوتية مميزة مهما كانت المسافة بين المتحدث والجهاز.

كذلك سيوفران تجربة مختلفة مع تطبيقات التواصل الخاصة من فيس بوك بجانب التطبيقات الأخرى مثل سبوتيفاي، ما يعني جمع أكثر من غرض في نفس الجهاز سواء كان للمحادثات أو التصفح أو حتى الاستماع ومشاهدة المحتوى المختلف.

سيتوفر جهاز Portal+ بسعر 349 دولارًا أمريكيًا، فيما سيتوفر جهاز Portal Go بسعر 199 دولارًا أمريكيًا.

يُشار أن فيس بوك سبق وأعلنت عن 3 أجهزة Portal قبل عام ونصف، بجانب الإعلان عن جهاز Portal TV الذي يعمل على تحويل شاشات التلفاز لأجهزة Porta، بطريقة سريعة بدلًا من الحصول على جهاز كامل.

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