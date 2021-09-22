الكشف عن لابتوب HP Spectre x360 المتحول مع شاشة OLED قياس 16 بوصة

كشفت شركة HP عن جهازها المحمول Spectre x360 الجديد بنظام 2-1 بحيث يمكن استخدامه كجهاز لوحي، الذي يأتي هذه المرة مع شاشة أكبر تصل 16 بوصة من نوع OLED بدقة 4K، بعد أن كان لابتوب الجيل السابق يأتي مع شاشة 15.6 بوصة. كما سيتوفر الجهاز مع خيار بشاشة لمسية IPS بدقة 3,072×1,920 بوصة.

يتوفر الجهاز بتصميم أنيق ونحيف مع حواف صغيرة حول الشاشة، حيث تغطي الشاشة ما يقارب 92% من واجهة الجهاز الجديد.

كما سيضيف الجيل الحادي عشر من معالجات إنتل حتى Core i7 مع مدمج مع معالج رسومات إنتل Intel Evo – مع خيار للمستخدمين لرفع قدرة معالج الرسومات وإضافة معالج رسومات إنفيديا RTX 3050. سيضيف أيضًا ذاكرة رام تصل 16 جيجابايت، وقرص تخزين بسعة 512 جيجابايت من نوع PCIe NVMe، بالإضافة إلى 32 جيجابايت من ذاكرة Intel Optane.

يدعم الجهاز بطارية تقول HP إن بإمكانها العمل حتى 17 ساعة على شحنة واحدة، ويدعم الشحن عبر منافذ نقل البيانات الحديثة.

مزايا أخرى مع جهاز HP Spectre x360:

كاميرا 5 ميجابكسل.

دعم تقنية الحماية Windows Hello من مايكروسوفت.

وضع الجمال – لتحسين الألوان والإضاءة.

دعم 4 مكبرات صوتية/ سماعات من العلامة التجارية B&O.

تقنية WiFi 6E.

تقنية بلوتوث 5.2.

منفذ Thunderbolt 4 بسرعة 40 جيجابايت في الثانية يستخدم بتوصيل الطاقة كذلك

منافذ USB4 Type-C.

منفذ HDMI 2.0b.

سيتوفر جهاز HP Spectre x360 المتحول في خريف هذا العام، وبسعر يبدأ من 1,639 دولار أمريكي.

المصدر:

Engadget