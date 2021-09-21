نتفليكس تطلق خدمتها لمستخدمي أندرويد مجانًا لكن في كينيا

بدأت شبكة نتفليكس بإطلاق خدمتها لبث المحتوى لمستخدمي أندرويد، لكن ذلك في دولة كينيا فقط. وتهدف من هذه الخطوة إلى تحفيز المستخدمين على تجربة الخدمة وفهم رغبتهم في الاشتراك والبقاء معها.

ستتيح الشركة الاشتراك مجانًا دون حتى طلب بيانات الدفع للمستخدمين في كينيا، حيث يتم إنشاء حساب مجاني من خلال البريد الإلكتروني وكلمة المرور طالما أن أعمارهم تتخطى 18 سنة، وسيحظى المستخدمون بفرصة مشاهدة ما يقارب ربع محتوى مكتبة نتفليكس بشكل مجاني، لكن سيضطرون للمشاهدة عبر الإنترنت من التطبيق فقط ولن يكون بإمكانهم تحميل الحلقات في وضع دون اتصال أو تشغيل الخدمة على التلفاز وغيره من الأجهزة.

يبدو أن الخدمة لن تكون متاحة لمستخدمي آيفون بسبب قدراتهم المالية غالبًا مقارنة مع أولئك الذين يملكون هواتف أندرويد لاسيما ضعيفة الإمكانيات منها.

ترغب نتلفيكس إلى جذب المزيد من المستخدمين في كينيا بعد تشجيعهم بالمحتوى المجاني لحثهم على الاشتراك في الخدمة كاملة، وربما لاحقًا البقاء معها في حال تم إلغاء الخدمة المجانية.

يُشار أنها ليست المرة الأولى لنتلفيكس التي تقدم فيها محتوى مجاني للمستخدمين، حيث عملت العام الماضي في خضم وباء كورونا على توفير بعض الأعمال للمستخدمين عبر موقعها الإلكتروني دون اشتراك؛ مثل فيلم Bird Box الذي تمكنت من خلاله وقتها تحقيق أرقام مشاهدة قياسية. كما قامت باتخاذ خطوة ماشبهة لما قامت بها في كينيا من خلال توفير حلقات بعض المسلسلات الأولى للمشاهدة مجانًا حتى تحفز المستخدمين على الاشتراك في حال أعجبتهم بداية الأعمال.

المصدر:

Netflix