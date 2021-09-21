سلاك تطلق ميزة شبيهة بالقصص لمشاركة آخر تحديثات العمل

كشفت سلاك “Slack”، منصة إدارة المهام وتنظيم الأعمال المعروفة، عن تحديثات جديدة للمستخدمين كان أبرزها طرح خاصية مشابهة لميزة القصص على سناب شات وانستجرام، أطلقت عليها اسم Clips.

تتيح ميزة Clips للمستخدمين مشاركة تحديثات عملهم وآخر إنجازاتهم سواء كانت مقاطع فيديو، صوت، أو حتى تسجيلات شاشة، ضمن قنوات العمل الخاصة بالفريق أو ضمن الرسائل الخاصة. وتساعد هذه الميزة فريق العمل على البقاء على إطلاع مع آخر تحديثات العمل من الزملاء مع تمكينهم من طرح آرائهم بسهولة وبشكل مباشر دون كتابة التعليقات في قناة العمل أمام الجميع.

وتوفر سلاك للمستخدمين فرصة مشاركة مقاطع Clips مع المستخدمين على المنصة من خارج فريق العمل، كما تتيح للمستخدمين التحكم في طريقة عرض ومتابعة المحتوى المنشور من خلال ابطاء أو تسريع القصة أو تحويل الصوت إلى نص لقراءته بسرعة، أو حتى التوجه مباشرة لأهم جزئية في التسجيلات المرفوعة.

ستكون الخاصية متاحة للمستخدمين من أصحاب الاشتراكات المدفوعة في الوقت الحالي عبر خدمة Slack Connect، لكن سيتمكن مختلف المستخدمين من مشاركة هذه المقاطع في الرسائل الخاصة.

المصدر:

Slack