أمازون تكشف عن جيل جديد من أجهزة Kindle Paperwhite مع إصدار خاص

أعلنت شركة أمازون اليوم عن طرح جيل جديد من أجهزة Kindle Paperwhite مع طرازين مختلفين، أحدهما Kindle Paperwhite (Signature Edition)، الذي يُعد وفقًا للشركة أول إصدار مميز تقدمه للمستخدمين من أكثر أنواع أجهزة كيندل شهرة وانتشارًا بين المستخدمين.

يأتي الإصدار الجديد من جهاز Kindle Paperwhite مع شاشة أكبر مقارنة بالجيل السابق (الجيل العاشر)، توفر إضاءة هادئة جديدة قابلة للتعديل، وبطارية يمكن أن تدوم لمدّة عشرة أسابيع، بينما يتمتّع الإصدار المميّز (Signature Edition) من الجهاز بمستشعر للضبط التلقائي للضوء، وسيكون أول جهاز قارئ كيندل يأتي بخاصية الشحن اللاسلكي.

وتعليقًا على هذا الإطلاق، قال كيفن كيث، نائب رئيس أمازون للأجهزة والخدمات: “تماشيًا مع ردود الفعل الإيجابية على الأجيال السابقة من جهاز Kindle Paperwhite، حرصنا خلال عملية تطوير الجيل الأحدث من الجهاز على ضمان تقديمه تجارب راقية جديدة تتناسب مع متطلبات عملائنا. ويأتي جهاز Kindle Paperwhite مزوداً بشاشة أكبر من Kindle Paperwhite (الجيل العاشر)، وإضاءة هادئة جديدة قابلة للتعديل، إضافة إلى توفير تجربة تقليب أسرع للصفحات بنسبة 20%، وبطارية يمكن أن تدوم لمدّة عشرة أسابيع، وكلّ ذلك في تصميم ملائم وأنيق، ومقاوم للمياه، مما يجعل تجربة قراءة الكتب أسهل وأكثر متعة أينما كنت، وفي أيّ وقت من اليوم حتى في الليل. ونعتقد أنه من الرائع أن يتمكّن عشاق القراءة اليوم من استكشاف عالم يضمّ الملايين من الكتب أينما كانوا”.

أجهزة Kindle Paperwhite مع شاشة أفضل وأكبر وبطارية أطول

سيوفر جهاز Kindle Paperwhite شاشة بقياس 6.8 بوصة، وهي الأكبر من نوعها على الإطلاق في أجهزة كيندل، وستكون محاطة بحواف صغيرة مقاس 10.2 ملم في تصميم أمامي أنيق. وتقول أمازون إنه بفضل شاشة عرض Paperwhite المميزة الخالية من التوهّج بدقة 300 بكسل لكل بوصة، يتمتّع الجهاز بجودة الطباعة بالليزر أشبه بالورق الحقيقي ويمنح تجربة قراءة سهلة في مختلف الظروف حتى تحت أشعّة الشمس المباشرة.

وتقدّم الشاشة مستوى سطوع إضافي بنسبة 10% عند ضبطها على الحد الأقصى، كما تتيح الإضاءة الهادئة القابلة للتعديل والنمط الداكن الذي هو عبارة عن كتابة بأحرف بيضاء على خلفية سوداء مرونة أكبر للحصول على تجربة قراءة ممتعة ليلًا أو نهارًا. فيما يأتي الإصدار المميز من جهاز Kindle Paperwhite مع إضاءة أمامية يمكن أن تضبط سطوع الشاشة بشكل تلقائي وفقاً للإضاءة المحيطة لتتمكّن من الاستمتاع بالقراءة في مختلف الظروف.

تشير أمازون إلى أن أجهزة كيندل الجديدة بإمكانها العمل على شحنة واحدة لأسابيع عديدة، حيث جهاز Kindle Paperwhite أطول عمر للبطارية مقارنة بأيّ جهاز آخر من الشركة، مع بطارية تدوم إلى ما يصل إلى عشرة أسابيع. فيما يمكن شحن الجهاز بالكامل خلال ساعتين ونصف على شاحن 9 واط عبر منفذ USB C. أما النسخة المميزة (Signature Edition) ستمثل أول جهاز كيندل يقدّم إمكانية الشحن اللاسلكي ويمكن استخدامه مع أيّ شاحن Qi لاسلكي متوافق (يُباع بشكل منفصل).

مزايا أخرى توفرها أمازون

ستضيف أجهزة كيندل الجديدة معيار مقاومة الماء IPx8، وهذا الأمر يتيح للجهاز وفقًا لأمازون تحمّل أيّ سقوط عرضيّ في حوض السباحة أو حوض الاستحمام الساخن أو في البحر، ما يعني إمكانية اصطحابه لأي مكان دون قلق.

سيوفر Kindle Paperwhite سعة تخزين 8 جيجابايت، فيما ستوفر النسخة المميزة سعة 32 جيجابايت – ما يعني قدرتها على تخزين أكثر من مليون كتاب على الجهاز.

وسيقدم الجهاز تجربة استخدام سهلة كالعادة، كما يمكن ربطه مع تطبيق كيندل على أندرويد أو iOS لضبط الإعدادات بطريقة سهلة؛ مثل ضبط المزايا مثل سطوع الشاشة أو تشغيل وضع الطيران أو النمط الداكن بدون أن فقد موضع للقراءة.

كما سيوفر ميزة Whispersync التي تقوم بحفظ ومزامنة آخر صفحة تم قراءتها عبر إضافة إلى الإشارات المرجعية، والتعليقات التوضيحية من كتب كيندل الخاصة عبر جميع أجهزة وتطبيقات كيندل، لتتيح للمستخدمين المتابعة من حيث التوقف على أي جهاز.

بجانب ذلك، ستوفر الأجهزة ميزة Word Wise لتوفير تعريفات قصيرة وبسيطة تظهر تلقائيًا فوق الكلمات الصعبة في العديد من الكتب الإنجليزية المشهورة، بحيث يمكن للأطفال أو الأشخاص الذين يتعلمون لغة جديدة الاستمرار في القراءة مع توقّف أقل. بالإضافة إلى دعم سهولة الوصول “Accessibility” التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى أجهزتهم وقراءة التطبيقات التي تعمل بفضل التقنيات المساعدة، والمزايا التي تدعم احتياجات القراءة المختلفة، والأدوات التي تمكّن أيّ شخص من أن يصبح مؤلفًا لكتب كيندل.

يجدر الذكر أن مستخدمي الجهاز بإمكانهم الوصول إلى أكثر من مليون كتاب إلكتروني في متجر أمازون كيندل بأكثر من 40 لغة بما في ذلك الإنجليزية والعربية والهندية.

الأسعار والأنواع المتوفرة

سيتوفر جهاز Kindle Paperwhite الجديد بسعر 579 ريالًا سعوديًا وسيكون متاحًا على أمازون السعودية مع مساحة تخزين سعة 8 جيجابايت باللون الأسود. بينما يتوفر الإصدار المميز من الجهاز Kindle Paperwhite Signature Edition بسعر 749 ريالًا سعوديًا وسيتوفر قريبًا على أمازون السعودية بسعة 32 جيجابايت، وباللون الأسود.

ستتاح أغطية جهازي Kindle Paperwhite والإصدار الجديد من Kindle Paperwhite بالجلد والقماش باللون الأسود والأزرق الغامق.