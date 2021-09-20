تيليجرام يتيح تسجيل البث المباشر ومحادثات الفيديو ويضيف الرموز التفاعلية في المحادثات

أرسلت تيليجرام تحديثًا جديدًا إلى تطبيقها على نظامي تشغيل أندرويد و iOS يضيف معه بعض الخصائص المميزة للمستخدمين سواء بالسماح لهم تسجيل فيديوهات البث المباشر أو المحادثات، أو من خلال توفير سمات للمحادثات وإطلاق الرموز التفاعليه.

وسيتمكن مدراء المجموعات من خلال ميزة تسجيل بث الفيديو أو الصوت من خلال خيار جديد يظهر في قائمة الإعدادات التي يمكن فتحها بالنقر على النقاط الثلاث المتعامدة في الجانب العلوي من التطبيق أثناء البث، كما يمكن تحديد شكل التسجيل إذا كان عرض أو طولي، وبعد نهاية التسجيل سيتم تحميل الفيديو ووضعه في الرسائل المحفوظة للمستخدم بشكل تلقائي، ما يعني الحصول عليه في أي وقت ومن أي جهاز يعمل عليه الحساب بسهولة، وإمكانية ارساله كذلك بدون إعادة رفعه مرة أخرى.

وسيضيف التطبيق خاصية في المحادثات الجماعية تتيح لهم معرفة من قرأ رسالتهم بالتحديد بعد ارسالها وليس الاقتصار على إظهار أنه تم مشاهدتها فقط من خلال علامتي التصحيح، وذلك من خلا النقر على رمز (✓✓)، لكن هذا الأمر سيستمر لمدة 7 أيام بعد ارسال الرسالة وإظهار من شاهدها، بعدها لن يظهر من هم الأشخاص الذين شاهدوها.

على نفس الجانب، أضاف تطبيق تيليجرام في المحادثات الخاصة 8 سمات جديدة يمكن للمستخدمين الاختيار فيما بينها لتتحول المحادثة من شكلها التقليدي إلى الشكل الجديد مع وجود خلفية متحركة، والاتفاق مع الشخص الأخر في المحادثة على اختيار السمة المناسبة لهما.

كذلك وفر تيليجرام ميزة أخرى تتمحور حول الرموز التعبيرية “الإيموجي” المتحركة، وتحويلها إلى رموز متحركة تفاعلية بحيث تتفاعل على كامل الشاشة مع اهتزازات أثناء وصول الاشعار، بينما تظهر اشعارًا خاصًا في حال كان الطرف الأخر يشاهد الرمز عند ارساله.

المصدر:

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