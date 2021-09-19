بيئة العمل الهجينة: مميزاتها وكيفية تضمينها في شركتك؟

بيئة العمل الهجينة هي بيئة العمل التي تخلط بين العمل عن بعد والعمل من مكتب الشركة، مع أن هذا النظام كان موجود سابقًا في بعض شركات، ولكن بعد جائحة كورونا والحجر الصحي الذي طُبقَ في الكثير من الدول لحماية صحة المواطنين اضطرت العديد من الشركات الاتجاه إلى نظام العمل عن بعد، ولكن بعض الشركات لم تتمكن من الانتقال كليًا إلى نظام العمل عن بعد لأسباب لوجستية، والحل كان هو الخلط بين نظام العمل عن بعد ونظام العمل من المكتب.

وتشير الإحصائيات أن 46% من الموظفين في بريطانيا كانوا يقومون بجزء من عملهم في المنزل في عام 2020.

وبيئات العمل الهجينة تختلف عن بعضها البعض حيث تسمح بعض الشركات للموظفين بزيارة مكتب الشركة فقط عن الحاجة أو الرغبة، أما باقي الأيام فهم مسموح لهم بالعمل من المنزل وشركات أخرى تطبق نظام 4:1 حيث يعمل الموظف 4 أيام في مكاتب الشركة ويومًا في المنزل أو بالعكس حسب طبيعة وحاجة الشركة.

يجب الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الشركة وطبيعة عمل الموظف، فبعض الشركات ملزمة بإتباع نظام العمل من المكاتب بسبب طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة.

مميزات بيئة العمل الهجينة

تجمع بيئة العمل الهجينة بين بعض مميزات العمل عن بعد وبعض مميزات العمل عن المكتب، ومن هذه المميزات:

1. الخبرات العالمية

عند تضمين بيئة العمل الهجينة ضمن شركتك سوف تتمكن من توظيف أشخاص يعملون بدوام كامل عن بعد، وهذه الخطوة سوف تمكنك من توظيف أشخاص ذو خبرات عالية من جميع أنحاء العالم بدلًا من أن تكون محدودًا بالأشخاص المتواجدين في مدينتك فقط.

2. تقليل التكاليف

تضمين بيئة عمل هجينة سوف يقلل من العديد من مصاريف الشركة من تأجير مكاتب العمل وإدامتها وتزويدها بالعديد من الخدمات مثل الكهرباء والماء وحتى الوجبات الغذائية.

3. الحرية والمرونة

شخصيات الموظفين تختلف، فبعضهم يفضلون العمل من المنزل والبعض الآخر من المكتب، أما آخرين فقد يفضلون العمل بنظام هجين بين الأثنين، لهذا من المفيد إتاحة اختيار نظام العمل للأشخاص الذين يعملون لديك.

4. الموازنة بين الحياة والعمل

أيام العمل من المنزل لا تتضمن إضاعة وقت في المواصلات والتي قد تصل إلى ساعات إذا ما كان منزل الموظف بعيد نسبيًا، تقليل الوقت والمجهود المبذول في المواصلات يتيح للشخص وقت فراغ أكثر يرى فيه عائلته وأصدقائه أو ممارسة هواياته.

5. مواجهة الأزمات

الشركات التي تعمل ببيئة عمل هجينة لديها تعامل سابق مع استعمال الأدوات التي تمكنهم من تنظيم وتواصل فيما بينهم عن بعد، بهذا لن تواجه الشركة أي مشكلة إذا ما حدثت كارثة طبيعية أجبرت الجميع على العمل من المنزل.

كيف تُضمن بيئة العمل الهجينة في شركتك؟

يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بعض الأمور:

1. رأي الموظفين

يمكنك إنشاء استفتاء رأي حتى تعرف مدى رغبتهم في تطبيق هذا النظام، يمكنك سؤال بعض الأسئلة الأخرى التي سوف توضح لك تفضيلات الموظفين وأحوالهم، مثل:

هل انتقلت إلى مسكن أبعد عن العمل في السنة الأخيرة؟

كم يومًا في الأسبوع تفضل العمل من المكتب؟

هل تفضل العمل من المنزل بدلًا من المكتب؟

بعد أن تحلل نتائج الاستفتاء سوف تفهم متطلبات الموظفين وتفضيلاتهم ويمكنك التصرف وفقًا على ذلك.

2. تجهيز البنية التحتية

نظام العمل ببيئة هجينة يتضمن عاملين عن بعد وعاملين من المكتب ويجب أن تجهز الأدوات والأجهزة المناسبة لتمكين تواصل فعال بين الفئتين لتنظيم المهام بينهم جميعًا.

3. جمع الآراء

قم بإنشاء أكثر من طريقة تواصل تمكن الموظفين إعطاء ارائهم بشكل مستمر حول نظام العمل الجديد والمشاكل التي تواجههم خلال العمل، سوف تساعدك هذه الخطوة على تحديد المشاكل بفعالية ومحاولة حلها.

تحديات تضمين البيئة الهجينة في شركتك

بالطبع سوف تواجهك بعض التحديات عند محاولة تغيير طريقة العمل في الشركة، ولكن يمكن بالطبع مواجهة هذه التحديات.

1. الوصول إلى المعلومات

قد يحتاج أحد الموظفين إلى معلومة معينة أنجزها موظف آخر ولكنه يعمل من المنزل في هذا اليوم (وربما في وقت آخر)، أو مستند لم يتم أرشفته إلكترونيًا، لهذا يجب على الموظفين توثيق جميع العمليات والمعلومات المهمة التي قد يحتاجها الآخرين بالإضافة إلى المستندات القديمة وجعلها قابلة للوصول بسهولة من قبل الجميع.

2. التقليل من جهد العامل عن بعد

يجب عدم معاملة الموظف عن بعد بأنه أقل من الموظف العادي أو يقوم بجهد أقل، حتى لا يتولد ضغط نفسي على الموظف ولا شعور بالذنب، وربما جعله يعمل ساعات زائدة فوق طاقته بسبب الشعور بالذنب، لهذا يجب تقدير جهود الموظفين الذين يعملون عن بعد من قبل مدرائه وزملائه.

3. المميزات الإضافية

قد تعرض الشركة عدة مميزات للموظفين الذين يعملون في مكتب الشركة مثل وجبات طعام، مركز لرعاية أطفال الأمهات العاملات، وحتى مراكز رياضية.

وقد يبدوا من الغير عادل عدم توفر هذه المميزات للموظف الذي يعمل عن بعد، يمكنك تعويضه من خلال تعويض مادي مقابل هذه المميزات.

4. نظام مكافئات عادل

المدراء سوف يرون الموظفين الذين يعملون من المكتب بشكل متكرر أكثر، لهذا عند توافر فرص للتدريب أو سفر أو حتى الترقيات سوف يأتون في البال أولًا وقد يظلم هذا من يعمل عن بعد.

لهذا يجب على المدراء العمل إقامة نظام عادل بين الفئتين من الموظفين وعدم ظلم أحدهما.

بيئة العمل الهجينة قد تكون فكرة رائعة لشركتك الناشئة وخاصة لو تم تطبيقها بشكل صحيح، وسوف تفتح لك أفاقًا جديدة، وبما أن 83% من الموظفين يفضلون العمل في بيئة هجينة يجب على الشركات أن تغير من طريقة عملها.

الكاتب: عبدالله وليد