إطلاق “رواد” أول منصة عربية لتصميم الجرافيك لخدمة الشركات ورواد الأعمال

أعلنت “منصة رواد” عن إطلاق خدمتها رسميًا في مجال تصاميم الجرافيك للشركات وروّاد الأعمال لتكون الخدمة العربية الأولى من نوعها وفقًا لما أشارت له.

تقول المنصة إنها توفر بديلًا كاملًا لأقسام التصميم الجرافيكي داخل الشركات أو لدى رواد الأعمال، خاصة في ظل الطلب المستمر بناءً على التوجه العام وتحول العديد من الأعمال إلى إلكترونية أو عن بعد. وتُسهّل المنصة نمو الأعمال من خلال استقبال طلبات التصميم المختلفة من أصحاب تلك الأعمال بأبسط طريقة، وتسليم التصاميم النهائية لهم خلال يوم إلى يومي عمل، وفق اشتراك شهري ثابت لمساعدتهم على توفير التكاليف.

وتعليقًا على الإطلاق، قال محمود الرنتيسي، المدير التنفيذي لمنصة روّاد: “من خلال خبرتنا وخاصة في الفترة الأخيرة لمسنا الحاجة لدى الشركات وأصحاب الأعمال والإشكالية التي تواجههم بارتفاع أجور تأسيس قسم التصميم الجرافيكي وتشغيله داخل الشركة. من هنا أوجدنا منصة رواد والتي تتخذ من مدينة دبي مقرًا لها لسد الفجوة وإيجاد خدمة عربية تفهم لغتنا وبيئتنا، وتُقدّم لنا حل ضامن للالتزام في التنفيذ بالشكل الأمثل، وبالتالي تمكن أصحاب الأعمال من التركيز على مفاصل العمل الأخرى وتسريع نمو أعمالهم”.

تضم رواد فريقًا من المصممين ذوي الخبرة الذين بيعملون على تلبية طلبات العملاء أو المشتركين، ومساعدتهم بالحصول على عدد لا محدود من التصميمات والتعديلات خلال الشهر؛ حيث توفر المنصة خدمة اشتراك شهري ثابت مقابل عدد لا محدود من التصميمات.