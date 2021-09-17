سوني تطرح سماعات الأذن اللاسلكية WF-1000XM4 العازلة للضوضاء في السعودية

أشارت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى أن سماعات الأذن اللاسلكية العازلة للضوضاء، WF-1000XM4 ، أصبحت متوفرة في الممكلة العربية السعودية باللونين الأسود والفضي وبسعر 1,199 ريالًا سعوديًا.

تقول سوني إن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء الرائد في الصناعة، ويتم تشغيلها بواسطة المعالج المدمج V1 المصمم حديثًا؛ ويوفر أداء إلغاء الضجيج المطور وتقنية Bluetooth ‘System on Chip’ أعلى مستوى من إلغاء الضوضاء رغم استخدامه طاقة أقل من سابقه. ويتيح وجود النظام المدمج على رقاقة المعالجة قدرات عزل ذكية أكثر تسمح بالوصول لمستوى أعلى في إلغاء الضوضاء مقارنة مع السماعات الأخرى.

وقد صممت سوني سماعات WF-1000XM4 اللاسلكية لتلائم كل أذن وتوفير تجربة مخصصة تتكيف مع كل حالة؛ كما دعمتها بتقنية الصوت اللاسلكي عالي الدقة High-Resolution Audio Wireless ، بفضل تقنية ترميز الصوت LDAC المعتمدة من تطويرها.