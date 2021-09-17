أوفيس 2021 سيتوفر للمستخدمين في الخامس من أكتوبر

قالت شركة مايكروسوفت إن حزمة أوفيس 2021 ستتاح للمستخدمين في 5 أكتوبر 2021، وستتوفر للشراء مرة واحدة فقط لمدى الحياة على نظامي ويندوز وماك.

ستوفر التطبيقات في حزمة أوفيس الجديدة بيئة عمل دون الحاجة للاتصال بالإنترنت، وهي ملائمة للأشخاص الذين لا يرغبون بالاشتراك ضمن حزمة مايكروسوفت 365 المتوفر عبر الإنترنت وتتطلب اشتراكات مستمرة سنويًا.

يأتي هذا الإطلاق من مايكروسوفت بالتزامن مع موعد توفر نظام تشغيلها الجديد، ويندوز 11، للمستخدمين، حيث سبق وأعلنت عن وصوله في 5 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع أن تجلب حزمة أوفيس 2021 تحسينات على مستوى الأداء وبعض المزايا الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات على مستوى التصميم بما يشبه ما حصل مع ويندوز 11، بجانب دعم الوضع الليلي.

يُشار أن الشركة أطلقت اليوم نسخة Office LTSC من حزمة أوفيس، وهي حزمة تتوفر للمؤسسات والأعمال الذين لا يرغبون بالاشتراك بخدمتها السحابية.

المصدر:

Microsoft