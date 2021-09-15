زد تطلق حل المدفوعات الرقمية “زد باي” المصمم لتجار التجزئة الحديثة

أطلقت شركة زد حلها الرقمي الجديد، زد باي ، لتوفير تجربة دفع حديثة مخصصة لتجار التجزئة الحديثة والتجارة الإلكترونية، لينضم إلى قائمة منتجاتها؛ زد شب وسوق تطبيقات زد.

جاء الحل الجديد وفقًا للشركة، بعد مجهود كبير من فريق تطوير المنتج الذي عمل على تصميم حل متكامل للمدفوعات الرقمية يعالج أهم التحديات التي يواجهها تاجر التجزئة الإلكترونية عبر متجره الإلكتروني، إلى جانب تطوير خدمات مصممة لهذا النوع من التجار. وذلك مع توفير سهولة في عملية التفعيل وتمكين التاجر من تفعيل خيارات الدفع بشكل مباشر، إلى جانب قدرته على التحكم بالعمليات المالية لمتجره بشكل كامل، وبعملياته عبر نفس لوحة التحكم الخاصة وبطريقة مريحة وسهلة.

وصرح المدير التنفيذي لشركة زد، سلطان العاصمي، حول ذلك بقوله: “زد باي تجسد استمرار تركيزنا في زد على تمكين التاجر من تتبع عملياته بشكل عصري من مكان واحد وبطريقة سهلة وميسرة ومبنية بشكل مخصص لتجارة التجزئة”. وأضاف: “ستكون الخدمة بوابة دخول شركة زد للدخول في قطاع التقنيات المالية عبر حلول مالية مبتكرة سيتم الإعلان عنها تباعًا”.

من جهتها، تحدثت عبير البدري، قائدة مشروع زد باي، قائلة: “إن هذا المنتج يأتي بعد تجارب طويلة لزد بالتعامل والعمل مع شركائها في المنظومة وجاء تتويج للخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية من تعاون وعمل مع مقدمي الخدمات” . وأكملت بقولها: “ارتفعت أولوية إطلاق هذا المنتج، بعد ارتفاع نسبة تبني المتسوّقين عبر التجارة الإلكترونية للدفع الإلكتروني وخياراته حيث وصلت إلى قرابة 45٪ من إجمالي العمليات المنفذة من المتاجر التي تستخدم زد في بنيتها التحتية”.

بدوره، علقّ مدير النمو في زد، مازن الضراب، بالقول: “حرصنا في السنوات الماضية على تحسين تجربة الشراء عبر متاجر زد، حيث أثبتت الدراسات التجريبية التي قام بها فريقنا أن رفع معدل إتمام الشراء والطلب عبر صفحة الشراء يزيد من احتمالية إتمام الطلب ويؤدي إلى رفع حجم سلة المشتريات، وهو ما نجحنا في إتمامه الفترة الماضية” .

يُشار أنه منذ إنطلاق زد، كانت تتيح الربط المباشر مع 5 بوابات دفع، وتترك للعميل مرونة الاختيار بين الربط المباشر مع بوابات الدفع ومؤخرًا بالربط مع خيار الربط بزد باي.

ويأتي زد باي، الذي يعزز حلول الشركة، بعد شراكة مع مزودي خدمات الدفع الرقمية على رأسهم شركة ماي فاتورة الكويتية وشركة شور للمدفوعات، حيث تمكّن الخدمة التجار من تفعيل خيارات دفع متنوعة لعملائهم النهائيين تشمل : فيزا، ماستركارد، مدى وآبل باي، إلى جانب شبكات خليجية مدعومة مثل كي نت.