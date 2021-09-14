ساعة آبل الجيل السابع تصل بتصميم جديد وقدرة شحن أسرع 33%

كشفت آبل منذ قليل عن أخر نسخ ساعتها الذكية بجيلها السابع Apple Series 7 التي جاءت بتركيز على التصميم بشكل مغاير عما اعتمدته في نسخها السابقة كما سبق وتحدثت العديد من المواقع الإخبارية في تسريبات سابقة، بعد إعلانها مسبقًا عن أجهزة آيباد جديدة.

بدأ تيم كوك الكشف عن النسخة الجديدة بالحديث عن ساعة آبل بشكل عام والوظائف التي تقدمها للمستخدمين في كافة مناحي الحياة أما النسخة الجديدة بجيلها السابع فقد جاءت مع إضافة ميزات جديدة لهواة رياضة الدرجات الهوائية وكذلك للتمارين مع ووسعت نطاق عملها عن النسخ السابقة مع ميزة قياس نسبة الأكسجين.

يبلغ سمك الساعة الجديدة 1.7مم أي أقل بنسبة 40% من النسخة السابقة كما تم تعديل الحواف والانحاء في تصميم إطار الساعة الخارجي مع إعطاء مساحة أكبر للشاشة لعرض البيانات مع زيادة السطوع بنسبة 70% في وضع الشاشة الدائم عن سابقتها.

وقالت آبل أن جحم النصوص على شاشة الساعة أصبح أكبر بنسبة 50% لتقديم تجربة مستخدم أفضل؛ كما ما تم إضافة لوحة مفاتيح كاملة تدعم خاصية السحب أثناء الكتابة وكذلك في إضافة واقتراح الرموز التعبيرية “الايموجي” أثناء الكتابة عبر دعمها ميزات تعلم الآلة.

في واجهة المستخدم تم تغيير كيفية العرض لتصبح الأيقونات أكبر وأكثر وضوحًا وكذلك الحال في واجهة عرض البيانات.

بالنسبة للبطارية زعمت الشركة أنه تم تحسين استهلاك الطاقة مع بطارية تدوم لمدة يوم كامل _24 ساعة _ وقدرتها على الشحن أسرع بنسبة 33% من نسختها السابقة بحيث تصل لشحن 80% في 45 دقيقة فقط.

تم تدعيم شاشة الساعة بطبقة حماية ترفع من كفاءتها في كافة الظروف بمعيار IP6X مقاوم لماء والكسر والغبار حيث قالت الشركة أنه يمكن استخدامها في كل الأماكن

سعر وتوفر ساعة آبل الجيل السابع

ستتوفر ساعة آبل الجديدة بخمسة ألوان مختلفة في الوقت الذي سصبح سعر نسحة Watch Series 3 بحدود 199 دولار أمريكي ونسخة SE ستتوفر بسعر 279 دولار أمريكي أما ساعة آبل الرئيسة Series 7 ستبدأ بسعر 399 دولار أمريكي وسيتوفر معها كم واسع من الإكسسوارات والأحزمة متعدد الأشكال والألوان.