آبل تعلن عن آيباد ميني بشاشة 8.3 بوصة وجهاز أخر بسعر في المتناول

بدأت شركة آبل حفل الإعلان عن أحدث أجهزتها بالكشف عن جهازي آيباد ميني وآيباد بسعر في المتناول، تقول الشركة إنه يوفر تجربة أجهزتها اللوحية المميزة لكن بسعر قليل.

آيباد منخفض السعر

يدعم جهاز آيباد الجديد معالج آبل Bionic A13 مع أداء أعلى 20% من الجيل السابق، وسيدعم ذاكرة تقول الشركة إنها أعلى مرتين من السابق.

وسيأتي الجهاز كذلك مع شاشة بقياس 10.2 بوصة من نوع ريتينا، مع إطار عريض يحيط بها يحوي مستشعر لبصمة الأصبع Touch ID.

سيضيف آيباد الجديد الدعم للجيل الأول من قلم آبل الذكي، وسيدعم لوحة مفاتيح آبل للأجهزة اللوحية، كما سيوفر كاميرا عريضة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل. كما سيدعم نظام تشغيل iPadOS 15، وسيوفر بطارية تقول آبل إنها تستمر ليوم كامل من العمل.

يبدأ سعر آيباد الجديد من 329 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاحًا للشراء مع بداية الأسبوع القادم.

جهاز ميني

كما هو واضح من اسم “ميني”، فإن هذا الجهاز يأتي بشاشة أصغر من باق أجهزة آيباد الأخرى؛ حيث تأتي بقياس 8.3 بوصة فقط من نوع ريتينا. لكن هذا الجهاز يأتي بتصميم أشبه بأجهزة برو من الشركة.

سيوفر هذا الجهاز دعم الجيل الخامس وتقنية WiFi 6، بالإضافة لدعم منافذ متعددة مثل USB C، وسيوفر أداء أفضل على مستوى الأداء بنحو 40%، بالإضافة لأداء أفضل على مستوى الرسومات بنحو 80%.

سيأتي آيباد ميني مع نظام iPadOS 15 في العلبة، وشاحن بقوة 20 واط يدعم منفذ USB C، كما سيضيف سماعات ستيريو لتقديم تجربة صوتية أقوى.

سيضيف الجهاز كاميرا أمامية وأخرى خلفية بدقة 12 ميجابكسل، وبطارية تقول آبل إن بإمكانها العمل لمدة يوم كامل على شحنة واحدة.

سيتوفر الجهاز مع 5 ألوان وبسعر يبدأ من 499 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا للشراء خلال الأسبوع المقبل.