نظام HarmonyOS 2.0 يتجاوز 100 مليون مستخدم و هواوي تكشف عن طابعة PixLab X1 تعمل بالنظام

أكدت شركة هواوي اليوم تجاوز عدد مستخدمي نظام تشغيل HarmonyOS 2.0 لأكثر من 100 مليون بعد أسابيع من وصول نظامها إلى 90 مليون، وذلك بالتزامن مع تعزيز منتجاتها الذكية وإطلاق طابعة PixLab X1 الذكية التي تعمل بنظام تشغيلها الجديد.

وقالت هواوي في مؤتمرها اليوم الذي كشفت فيه عن عدد من الأجهزة الذكية والإلكترونية؛ بينها جهاز الحاسوب MateStation X بمزايا قوية مع شاشة بدقة 4K+ وأحدث معالجات AMD، إن الجيل الثاني من نظام تشغيلها الخاص الذي خلف أندرويد، HarmonyOS 2.0 ، يمتلك أكثر من 100 مليون مستخدم.

ويؤكد هذا الرقم على توجه المستخدمين في الصين إلى النظام الجديد من الشركة، لاسيما وأنه يعمل الآن هناك فقط، ويشير لاحتمالية مضاعفة هذا الرقم في حال إطلاق نظام التشغيل عالميًا خاصة في الأسواق الآسيوية المجاورة.

ويأتي هذا الرقم بالتزامن مع إطلاق الشركة للمزيد من الأجهزة التي تعمل ضمن بيئة نظام التشغيل، وآخرها كان طابعة الليزر PixLab X1.

تتميز الطابعة الجديدة بقدرتها على الاقتران مع الأجهزة الأخرى من خلال البلوتوث أو الكوابل، بالإضافة إلى تقنية الاتصال ال NFC، وتستطيع طباعة 28 ورقة في الدقيقة، كما تتميز بوجود ماسح ضوئي بدقة 1,200dpi، وخرطوش حبر قادر على طباعة 1,500 ورقة أو خرطوش كبير بإمكانه طباعة 15 ألف ورقة. وستتوفر الطابعة بسعر يبدأ من 295 دولارًا أمريكيًا.

المصدر:

GSMArena