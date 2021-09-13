هواتف آيفون 13 ربما تستغني عن سعة التخزين 64 جيجابايت وتضيف خيار 1 تيرابايت

قبيل الإعلان الرسمي المرتقب عن سلسلة هواتف آيفون 13 من آبل غدًا، ظهرت تسريبات اللحظة الأخيرة التي تتحدث عن قرار الشركة بالاستغناء عن خيار السعة التخزينية 64 جيجابايت في هواتفها، ليكون الحد الأدنى للسعة 128 جيجابايت، وذلك وفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو.

ويعد الأمر الأكثر أهمية بجانب ذلك، هو عزم الشركة إضافة خيار سعة التخزين بحجم 1 تيرابايت على نسختي آيفون 13 برو و13 برو ماكس، وسيكون الهاتفان مع خيارات 128 جيجابايت، 256 جيجابايت، و512 جيجابايت للمستخدمين الذين يرغبون بسعات تخزينية أقل.

على نفس الجانب، سيكون هناك خيار لسعة تخزين 512 جيجابايت في النسخ العادية، ما يعني عدم الحاجة لشراء النسخ الأقوى للحصول على سعة كبيرة، حيث جرت العادة بتوقف النسخ العادية عند 256 جيجابايت.

تمثل خطوة إضافة سعة تخزين عالية تصل 1 تيرابايت من آبل خاصة لنسخ برو من هواتف آيفون 13 المنتظرة، إضافة مهمة لاسيما لصانعي المحتوى وهواة التصوير والتقاط مقاطع الفيديو، حيث مع التقاط مقاطع كثيرة مع جودة تصل 4K سيحتاجون إلى سعة تخزينية كبيرة لحفظ الملفات على الجهاز بدلًا من الحاجة لنقلها لأجهزة أخرى.

كما أن جعل الحد الأدنى للسعة التخزينية 128 جيجابايت ورفع خيارات التخزين إلى 512 جيجابايت في النسخ العادية، سيوفر على المستخدمين دفع المزيد من المال لشراء نسخ برو في حال لم يكونوا يرغبون بها.

المصدر:

9to5Mac