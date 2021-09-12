إضافات لا غنى عنها لأي موقع ووردبريس

ووردبريس هو أشهر نظام إدارة محتوى في العالم، وتستخدمه نسبة هائلة من مواقع الشركات والمؤسسات بل وحتى مواقع المحتوى العادية على الإنترنت. فوفقًا للإحصائيات فإن 42.5% من جميع مواقع الإنترنت الموجودة حاليًا هي مواقع تعمل بنظام ووردبريس، ولذلك فإنه من الضروري تعلم استخدامه وتطويعه لأي صاحب عمل أو مدير مواقع.

لماذا ووردبريس من كل أنظمة المحتوى؟

يمتلك نظام ووردبريس بسبب شهرته السابقة الكثير جدًا من الإضافات والسِمات الخارجية التي تجعله قابل التطويع لفعل أي شيء قد يرغب به المستخدم. وعلاوةً على كونه مجانًا ومفتوح المصدر، فإن امتلاكه لمجتمع قوي وعملاق من المطورين والمستخدمين جعله المحطة الأولى التي قد يفكر فيها أي شخص يريد إنشاء موقع على الإنترنت.

ولهذا فإن ووردبريس يحتل رتبةً لا تصل إليها أنظمة إدارة المحتوى الأخرى مثل دروبال وجوملا؛ فلا هي بنفس الحجم في الإضافات والسِمات ولا في نفس حجم مجتمع المطورين والمستخدمين، وبالتالي هي بيئة أضعف للانطلاق لمن يريد إنشاء أي نوع من أنواع المواقع على الإنترنت، أو على الأقل تتطلب رتبةً أعلى من الموارد والجهود لتطويعها بنفس الصورة التي يمكن لووردبريس تحقيقها.

إضافات ووردبريس لا بد من استخدامها لكل موقع

سنتحدث في هذا المقال عن مجموعة من إضافات ووردبريس التي من الضروري تواجدها على أي نوعٍ من أنواع مواقع ووردبريس مهما كان تخصصها وهدفها، فهذه الإضافات عامّة وتفيد مختلف المواقع، ولا تنحصر في تصنيفٍ معين مثلًا.

يمكنك تثبيت هذه الإضافات من لوحة تحكم ووردبريس في موقعك مباشرةً عبر كتابة اسمها في مربع البحث، ثم تثبيتها وتفعيلها.

Jetpack

Jetpack هي إضافة رسمية من شركة أوتوماتيك المالكة للوردبريس تضيف الكثير من المميزات المختلفة إليه، ولا تنحصر هذه المميزات في مجالٍ واحد بل في مجالاتٍ عدة:

تسمح الإضافة بزيادة سرعة الموقع عبر توزيع ملفّاته على شبكة من الخواديم حول العالم التابعة للشركة.

كما تسمح الإضافة بمراقبة الزوّار ومعرفة الصفحات التي يأتون منها والصفحات التي يفتحونها والروابط التي ينقرونها كل يوم، وبالتالي تسمح لمدراء الموقع أن يعرفوا المزيد عن زوارهم ونشاطاتهم على مواقعهم.

كما تمتلك الإضافة جدارًا ناريًا يمكن تفعيله لحماية الموقع من الاختراق عبر هجمات القوة الغاشمة (Bruteforce Attacks).

وتمتلك الإضافة خيارًا يجعلها تغيّر مربع التعليقات الافتراضي لووردبريس لتسمح بكتابة الزوار للتعليقات عبر حساباتهم الاجتماعية في فيسبوك وجوجل وغيرها، أو متابعة التعليقات الجديدة على أي مقال عبر البريد الإلكتروني.

وللإضافة الكثير من الخيارات الأخرى عمومًا في مجالات: المشاركة التلقائية للمحتوى، وتسريع الأداء، وإدارة الودجات، وتحسين محركات البحث وغير ذلك. ومعظم خيارات الإضافة مجانية؛ فهي كما شرحنا قادمة من الشركة الأم لنظام ووردبريس نفسه، لكن يمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة إن أردت المزيد من المميزات المتعلقة بالإعلانات وخيارات الدفع وغيرها.

Akismet

هي أيضًا إضافة تابعة لإدارة شركة أوتوماتيك المالكة لووردبريس، وميزتها ببساطة هي أنها تمنع تعليقات السبام (التعليقات المزعجة من البوتات العشوائية) من النشر على موقعك، وبالتالي توفر عليك الكثير من الوقت والجهد في متابعة هذه التعليقات وحذفها ومنعها يدويًا.

وهي أيضًا إضافة مجانية، لكن ستحتاج التسجيل في موقعهم للحصول على مفتاح واجهة التطبيقات البرمجية (API Key) ثم إضافته إلى إعدادات موقعك لتبدأ الإضافة بالعمل.

ولحسن الحظ فإن الإضافة مؤتمتة في عملها؛ فلا تحتاج تدخلًا منك بعد التفعيل، بل ستقوم تلقائيًا بحذف جميع التعليقات المُزعجة التي تلتقطها ورميها في سلة المهملات. وتعمل الإضافة عبر نظام متطور صممه مطورو ووردبريس ليميز تعليقات السبام عن غيرها عبر عدة أساليب متقدمة.

Wordfence

Wordfence هي إضافة مشهورة جدًا لحماية مواقع ووردبريس من مختلف أنواع هجمات الاختراق والثغرات الأمنية، ويستعملها أكثر من مليون موقع ووردبريس حتى اللحظة.

تعمل الإضافة عبر تفعيل جدارٍ ناريٍ على الموقع لفحص كل طلب من طلبات الزوار إليه، ثم تقوم عبر برمجتها المتطورة بالتقاط ومنع جميع محاولات اختراق الموقع وحظر عناوين الآي بي التي تأتي منها تلك المحاولات لفترةٍ من الزمن.

كما تحتوي الإضافة مجموعةً من أدوات الفحص (Scan Tools) لفحص الموقع والتأكد من أنه لا يحوي حاليًا أي شِفرات تجسس أو ملفات خبيثة ضمنه، وستُظهر الإضافة أي ملفات عُدِّلت بشكلٍ مشبوه كذلك.

وأخيرًا تأتي معها مجموعة من الأدوات الإضافية للحماية، مثل تفعيل خيار الاستيثاق الثنائي (2-Factor Authentication) لتسجيل دخول المستخدمين، والمراقبة الحية لتدفّق الزوار (Live traffic monitoring) والحظر اليدوي أو الحظر بناءً على الدولة وغير ذلك.

GAinWP Google Analytics Integration for WordPress

إن كنت تستخدم Google Analytics لمراقبة تدفق الزوار على موقعك فحينها ستعجبك هذه الإضافة، لأنه وبمجرد تثبيتها وربطها بحسابك على جوجل فستصبح قادرًا على رؤية المعلومات عن زوّارك مباشرةً من داخل لوحة تحكم ووردبريس.

فتعمل هذه الإضافة على شكل ودجت (Widget) في الصفحة الرئيسية من لوحة التحكم، يمكنك عبرها استعراض تدفق الزوار خلال أي مدة معينة تريدها من الزمن، ثم تصنيف تلك الزيارات حسب الجهاز المُستعمل أو البلد أو الصفحات المفتوحة أو غير ذلك من الخيارات الجميلة.

كما أن الإضافة تسمح لك من صفحة التدوينات برؤية إحصائيات عن مواضيع معينة تريدها أنت فقط؛ فيمكنك عبر النقر على أيقونة الإضافة بجانب كل مقال منشور أن ترى إحصائيات Google Analytics لذلك المقال وحده بنفس الشكل السابق، وهكذا ستعرف المقالات الجيدة والتي تجلب الزوار من تلك السيئة التي لا تجلبه.

الإضافة مجانية بالطبع ولا تحتاج سوى ربطها بحسابك على Google Analytics للاستخدام.

WP-Optmize

هناك الكثير جدًا من إضافات تحسين السرعة والذاكرة الخبيئة (Cache) وضغط المحتوى (Compression) على ووردبريس، وهي تختلف في الأداء بين بعضها البعض.

لكن ميزة إضافة WP-Optimize هي أنه تتيح خيارًا جميلًا للصور المرفوعة، ألا وهو ضغطها تلقائيًا بنسبة معينة بمجرد رفعها على الموقع دون تدخل من المستخدم. فيمكنك مثلًا أن تحدد نسبة الدقة التي تريدها (95% مثلًا أو 90%) للصور المرفوعة، وستقوم الإضافة بضغطها واستعمال الصورة المضغوطة مباشرةً في المقال بدلًا من الصورة الأصلية.

يوفّر هذا الكثير من وقت التحميل على الزوّار، فبدلًا من أن يحملوا الصورة الأصلية بحجمها الكبير صاروا الآن يحملون صورة خفيفة مضبوطة للتحميل السريع والخفيف، وهو بدوره ما قد يرفع ترتيب صفحات موقعك في محركات البحث ويحسّن من تجربة الاستخدام على موقعك.

إضافات تحسين محركات البحث

لا بد أن يمتلك أي موقع ووردبريس إضافة تحسين لمحركات البحث (SEO).

ذلك أن محركات البحث هي المصدر الأساسي ليزور الزوّار موقعك ويتعرفوا عليه، وبالتالي من الضروري أن تكون معظم الصفحات على موقعك مهيئة وفق أفضل نصائح تحسين محركات البحث الموجودة، وأن تكون تستهدف كلمات مفتاحية معينة تريد الحصول على ترتيبٍ جيدٍ فيها.

هناك الكثير من الإضافات لذلك، لكن أشهرها هي Yoast SEO وAll in One SEO وRankMath SEO، وأفضلها هي تلك الأخيرة؛ لأنها ليست مجرد إضافة تحسين محركات بحث كغيرها من الإضافات، بل تحوي أيضًا على مِرقاب لصفحات الأخطاء 404 وأداةٍ للأرشفة المباشرة (Instant Indexing) بالإضافة إلى إمكانية ربطها بإحصائيات جوجل لجلب بيانات مباشرة عن أداء الموقع في خوارزميات البحث، وتحسين البيانات الوصفية للصور، وأداةٍ لإعادة توجيه الروابط، وغير ذلك الكثير…

فـRankMath SEO إضافة عملاقة جدًا من ناحية المميزات، وهي مجانية (مع خطة مدفوعة بالمزيد من المميزات إن أردت).

إضافات التحرير والكتابة

Gutenberg هو اسم محرر ووردبريس الافتراضي لإنشاء المحتوى، لكن الكثير من المستخدمين لا يرتاحون مع تجربة الكتابة الافتراضية لهذا المحرر ويريدون شيئًا آخر، وهنا لدينا مجموعة من الحلول لهذه المشكلة:

استخدام المحرر الكلاسيكي، وهو محرر ووردبريس القديم قبل الانتقال إلى الإصدار 5.X، ولا يزال مدعومًا رسميًا إلى اللحظة وسيبقى مدعومًا – على الأقل وفق قول مطوري ووردبريس – إلى سنة 2022م.

استخدام محرر TinyMCE مع المحرر الكلاسيكي السابق؛ وهو محررٌ أكثر تقدمًا وبه الكثير من خيارات التنسيق والتحرير غير الموجودة فيه.

استخدام بعض المُلحقات الإضافية لمحرر Gutenberg والتي تسمح بإضافة المزيد من العناصر (Blocks) إليه، مثل Ultimate Gutenberg Blocks وGutentor وغيرها. (ستجد الكثير من هذه الإضافات عبر البحث عن “Gutenberg Blocks” في صفحة الإضافات).

استخدام محرر آخر بالمرّة، مثل محرر Elementor المتطور لإنشاء وتعديل الصفحات برؤية مباشرة، أو محرر نصي بدائي مثل محررات ماركداون كـWP Githuber MD أو WP Markdown Editor.

كل هذه الخيارات متوفرة لك، ويمكنك تجريبها الواحد تلو الأخرى – على حسب تصنيف وتخصص موقعك واحتياجاتك – إلى أن تجد المحرر المناسب لك من بينها. وجميعها مجانية بالمناسبة وبالتالي لا تحتاج الدفع للحصول عليها.

خاتمة

إن ووردبريس نظام إدارة محتوى رائع بالفعل، فجميع هذه الإضافات التي رأيناها في هذا المقال سهلة التثبيت عبر نقرة زرّ من لوحة التحكم، كما أن معظمها – إن لم يكن جميعها – مجانية ومتوفرة للجميع، وبالتالي لا يعاني المستخدمون في إنشاء مواقعهم الإلكترونية التي يريدونها عبر هذا النظام.

ننصح بتصفح قسم ووردبريس على أكاديمية حسوب للمزيد من المقالات والمعلومات الشيقة عن نظام إدارة المحتوى الشهير.