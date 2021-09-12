أندرويد 12 ربما يصل في الرابع من أكتوبر

يبدو أن نظام تشغيل أندرويد 12 من جوجل سيصل أخيرًا بنسخته الرسمية في الرابع من شهر أكتوبر القادم، لتبدأ الشركات معه تطوير نسختها الخاصة وإرسالها للمستخدمين.

جرت العادة أن تصل نسخة أندرويد في وقت أبكر من كل عام خاصة بعد الكشف عن نسخة المطورين في شهر فبراير الماضي وإطلاق النسخة التجريبية في شهر مايو، لكنها الآن وفقًا لمحرر موقع XDA Developer الموثوق ستكون في طريقها بداية شهر أكتوبر مع الإصدار 12.

وتقوم جوجل بالعادة بإطلاق النسخة الجديدة لنظامها رفقة الجيل الأحدث من هواتفها، هذا العام ستكون هواتف بكسل 6، لذا إن صدق الخبر فربما نرى مؤتمرًا افتراضيًا من الشركة لإطلاق هواتفها الجديدة في نفس الموعد أو خلال الأيام القليلة التالية، كونها تعمل على وصول تحديث النظام لمستخدمي هواتفها في البداية وكذلك لا تطلق أي جيل من هواتفها إلا بأحدث إصدار من أندرويد.

المصدر:

XDA