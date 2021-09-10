تويتر تختبر طرق جديدة للتفاعل مع التغريدات

مثلما الحال مع خيارات التفاعل مع المنشورات على فيس بوك ولينكدإن وغيرها من المنصات بدلًا من الإعجاب فقط، تختبر تويتر طرق جديدة للتفاعل مع التغريدات.

وتعمل الشركة على اختبار وجود 4 ردود فعل إضافية من رموز الإيموجي التعبيرية بجانب خيار الإعجاب، ليكون لدى المستخدمين طرق جديدة لإظهار تعبيراتهم حول التغريدات التي يرونها.

كانت تويتر قد وفرت ميزة شبيهة ضمن الرسائل المباشرة بحيث تتيح للمستخدمين إظهار ردود فعل على الرسائل عند النقر على أيقونة الإعجاب بجانب الرسائل الواردة، والآن قررت إضافة هذه الميزة على التغريدات بعد نجاحها على ما يبدو في الرسائل المباشرة.

على الجانب الآخر، فقد أعلنت الشركة عن اختبار طريقة جديدة لإخبار المستخدمين حول الحسابات التي تقوم بنشر التغريدات تلقائيًا “بوت”، ليتسنى للمستخدمين معرفة إذا ما كان المحتوى ينشر تلقائيًا أو هناك أشخاص يقومون بنشر التغريدات عليه.

What's a bot and what's not? We're making it easier to identify #GoodBots and their automated Tweets with new labels.



Starting today, we’re testing these labels to give you more context about who you're interacting with on Twitter. pic.twitter.com/gnN5jVU3pp — Twitter Support (@TwitterSupport) September 9, 2021

المصدر:

Tiwtter