آبل تضع مدير قسم الساعات الذكية على رأس فريق تطوير سيارتها المنتظرة

بعد رحيل رئيس مشروع تطوير سيارة آبل، دوغ فيلد، إلى فورد قبل أيام، قامت آبل برد فعل سريع لتعويض رحيله من خلال تعيين كيفن لينش لإدارة المشروع بعد قيادته سابقًا قسم تطوير الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

كان كيفن لينش قد انتقل من شركة أدوبي لآبل عام 2013، وصنع لنفسه اسمًا كبيرًا في الشركة لاسيما في السنوات الأخيرة مع قيادته قسم الأجهزة القابلة للارتداء وظهوره على المسرح في عديد المرات عند إطلاق أي شيء يتعلق بالساعات الذكية في مؤتمرات الشركة.

ووفقًا لتقرير موقع Bloomberg، فإن لينش كان قد انضم فريق Project Titan الخاص بتطوير سيارة آبل في وقت مبكر هذا العام، لكنه الآن سيحمل مسئولية إدارة القسم على عاتقه بعد رحيل دوغ فيلد.

الجدير ذكره أن مشروع تطوير سيارة آبل الذي يطلق عليه اسم Project Titan، شهد العديد من الانتكاسات في السنوات الماضية ومنها رحيل دوغ فيلد الذي كان ينتظر منه قيادة المشروع لتطوير أول سيارات الشركة.

المصدر:

Bloomberg