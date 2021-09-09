فيس بوك تطلق نظارة Ray-Ban Stories الذكية بسعر يبدأ من 299 دولار

أعلنت شركة فيس بوك عن إطلاق النظارة الذكية Ray-Ban Stories بالتعاون مع العلامة التجارية الرائدة في صناعة النظارات الشمسية، راي بان.

ستتوفر النظارة الذكية الجديدة بنماذج مختلفة تتلاءم مع تصميمات راي بان الشهيرة، ليكون لدى المستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات للنظارة المفضلة لكن مع مزايا أكثر، وستبدأ أسعارها من 299 دولارًا أمريكيًا وترتفع وفقًا للطراز الذي يرغب به المستخدم.

وتتميز نظارات فيس بوك بأنها متشابهة تمامًا مع نظارات راي باي بالشكل لكن مع وجود كاميرات صغير على زوايا العدسات بحيث لا تظهر للوهلة الأولى بالشكل الطبيعي وتظهر كأنها نظارات شمسية عادية، على عكس نظارات سناب شات التي تظهر فيها الكاميرات بشكل واضح عند رؤيتها.

لكن بشكل عام تتشابه أغراض النظارات الجديدة بنظارات سناب شات الذكية Spectacles، حيث تتمتع بمزايا تساعد على التقاط الصور وتسجيل الفيديو ونشرها على القصص بطريقة مختلفة، وهو ما يوضحه اسمه كذلك. وتستطيع النظارات المزودة بكاميرتين بدقة 5 ميجابكسل التقاط عدد من الصور أو مقاطع فيديو حتى 30 ثانية سواء بالضغط على زر التسجيل أو من خلال الطلب إعطاء أوامر لمساعد فيس بوك الذكي صوتيًا.

ستتوفر نظارات Ray-Ban Stories مع أكثر من 20 تصميمًا مختلفًا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إيرلندا، إيطاليا، والمملكة المتحدة من خلال متاجر راي بان أو شرائها من خلال المتاجر الإلكترونية.

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