سوني تستحوذ على استديو Firesprite مطور لعبة Playroom

قامت شركة سوني بإضافة استديو الألعاب الرابع عشر إلى قائمة استديوهاتها الخاصة، بعد الاستحواذ على استديو Firesprite المطور للعبتي Playroom ونسخة الواقع الافتراضي منها، بالإضافة للعبة The Persistence.

سيشهد هذا الاستحواذ استمرار الاستديو بالعمل لكن تحت جناح سوني، كما سيمثل عودة عدد من مطوري الألعاب الذين يعملون فيه إلى سوني، كونهم كانوا موظفين في Studio Liverpool الذي استحوذت عليه سوني عام 1993 وقررت إغلاقه عام 2012، ليتحول فريقه لتأسيس عملهم الخاص وقتها.

وتهدف سوني من خلال هذه الاستحواذ إلى إضافة المزيد من الألعاب الحصرية إلى خدمتها، بالإضافة لضم مواهبة جديدة لتطوير ألعاب مختلفة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها من مايكروسوفت بعد عمليات الاستحواذ الكبيرة التي أجرتها.

المصدر:

Sony