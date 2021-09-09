تويتر تعلن عن ميزة مجتمعات لجمع الأشخاص بنفس الاهتمامات معًا

أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة جديدة للمستخدمين على المنصة تحت اسم “مجتمعات” تهدف من خلالها إلى جمع المستخدمين من أصحاب الاهتمامات المتشابهة من التفاعل معًا بصورة أكبر.

وستسمح الميزة للمستخدمين في نفس المجتمع من التغريد معًا ليتمكن المشتركين الآخرين من متابعة التغريدات ذات الصلة والتفاعل معها، وسيكون بإمكان الأشخاص من نفس المجتمع فقط الرد على التغريدات أو الدخول في نقاشات حول الطرح، وهو ما يمكن الحديث عن كونه يوفر خصائص أشبه بما توفره مجموعات فيس بوك للمستخدمين.

وتتحدث تويتر حول ذلك، بالقول: “في بعض الأحيان قد تكون بعض المحادثات أو المواضيع التي ترغبون تناولها مثيرة لاهتمام عدد معين فقط من الأشخاص، وعند انضمامكم إلى مجتمع، يمكنكم التغريد مباشرة إلى تلك المجموعة بدلًا من التغريد لجميع متابعيكم. ويمكن للأعضاء في نفس “المجتمع” فقط الرد والانضمام إلى المحادثة، للحفاظ على ارتباطها وعمقها”.

وستكون المحادثات والتغريدات في المجتمعات متاحة لمختلف المستخدمين لمتابعتها والاستفادة منها وتشجيعهم على الانضمام لها، لكن بطبيعة الحال لن يتمكنوا من الرد والمشاركة في نقاشاتها إلا في حال اشتركوا بها.

كما سيكون بإمكان الأشخاص إنشاء المجتمعات وإدارتها واختيار المشرفين لها ووضع القوانين الخاصة بها، كما سيكون بإمكانهم دعوة المغردين للانضمام لها لزيادة الزخم والاهتمام، ما يتشابه بشكل كبير مع طريقة إدارة مجموعات فيس بوك.

يُشار أن مجتمعات تويتر ستكون متاحة بالوقت الحالي لعدد محدود من المستخدمين للاختبار على iOS والويب، وستصل لاحقًا لمستخدمي أندرويد.

قوانين مجتمعات تويتر وفقًا لما أعلنت عنه المنصة حتى الآن:

المجتمعات عامة، ويمكن لجميع المستخدمين قراءة التغريدات والإبلاغ عنها واقتباسها من صفحة المجتمع.

يجب على جميع المجتمعات وأعضائها اتباع قوانين تويتر.

يمكن لكل من الأعضاء وغير الأعضاء الإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة لقوانين المنصة.

يتوجب على جميع المشرفين تلبية متطلبات الأهلية بشكل مستمر، ويشمل ذلك وفقًا لتويتر عدم انتهاك قوانين المنصة.

أثناء مرحلة الاختبار تتم الموافقة على مشرفين “المجتمع” بواسطة تويتر نفسها.

مواكبة قوانين تويتر للحفاظ على أمان الأشخاص مع المجتمعات. ويشمل ذلك تطوير طرق استباقية لتحديد المجتمعات التي قد تكون إشكالية.

يمكن للمشرفين دعوة الأشخاص للانضمام إلى المجتمعات.

ستكون هناك قوانين وضوابط إضافية ربما تعلن عنها تويتر عند إطلاق الميزة بشكل كامل.

المصدر:

Twitter