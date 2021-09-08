مدير مشروع السيارات في آبل يترك الشركة لصالح فورد

أعلنت شركة فورد عن تعاقدها مع دوغ فيلد، الرجل الذي يقود قسم السيارات في شركة آبل منذ عامين، وسبق له العمل مع شركة تسلا وساهم في تطوير طراز Model 3 من سياراتها الكهربائية.

يمثل رحيل دوغ فيلد عن آبل ضربة موجعة لعملاقة التقنية الأمريكية كونه سيؤثر على إطلاقها أي منتج ضمن مشروع Project Titan الذي يجمع جهود الشركة لإطلاق سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة المنتظرة. وهو ما يعني شبه استحالة وصول سيارة الشركة في 2024 أو 2025 كما رددت بعض التقارير الإخبارية سابقًا.

كان دوغ فيلد قد قرر العودة إلى شركة آبل بعد تركها سابقًا والعمل في تسلا، حيث سبق وأن شغل منصب نائب رئيس الشركة لقسم أجهزة ماك قبل رحيله، ثم عاد للاشراف وإدارة مشروع Project Titan الذي وضعته الشركة لتطوير سيارتها الكهربائية بعد سنوات من العمل والتراجع في الوصول إلى الهدف المنشود أو الشكل النهائي من سيارتها.

سيشغل فيلد منصب رئيس التقنيات المتقدمة والأنظمة المضمنة في شركة فورد للسيارات، وسيكون جيم فارلي، رئيس الشركة هو المسئول المباشر عنه. وسيعمل فيلد عن قيادة تطوير الشركة للأنظمة والمعدات الذكية.

يُشار أن فيلد الذي قرر ترك آبل على عكس المتوقع، عاد إلى المكان الذي بدأ منه مسيرته المهنية لكن هذه المرة في منصب قيادي، حيث كان قد بدأ مسيرته العملية مع فورد عام 1987.

المصدر:

Ford