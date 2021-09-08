مايكروسوفت تستحوذ على Clipchamp المتخصصة في أدوات تحرير الفيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت عن استحواذها على شركة Clipchamp الناشئة والمتخصصة في أدوات تحرير الفيديو للمستخدمين العاديين الذين لا يملكون خبرة كافية في تحرير الفيديو.

وتهدف مايكروسوفت من خلال هذا الاستحواذ إلى توفير المزيد من الأدوات لصانعي المحتوى ضمن حزمة تطبيقاتها، لتمكينهم من صناعة المحتوى بكل سهولة دون الكثير من التعقيدات والحاجة إلى تعلم تطبيقات المونتاج الاحترافية.

توفر Clipchamp خدماتها للمستخدمين عن طريق المتصفح عبر تطبيق الويب، وتتيح للمستخدمين التعامل مع أدوات تحرير الفيديو وفق سرعة معالجتهم لتوفير أفضل تجربة.

وبما أن أدوات Clipchamp تستهدف الأشخاص غير المحترفين وأصحاب الخبرة في تحرير الفيديو، فيبدو جليًا سعيها لتميكن جميع المستخدمين من صناعة المحتوى لاسيما بالحديث عن الألعاب والبث.

المصدر:

Microsoft