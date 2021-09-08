تويتر تعمل على خاصية تتيح حذف أي متابع دون حظره

أشارت تويتر إلى عملها على خاصية جديدة لزيادة تحكم المستخدمين بحساباتهم من خلال السماح بحذف أي شخص من قائمة المتابِعين دون القيام بحظره.

تتيح المنصة للمستخدمين إلغاء متابعة أي شخص، لكنها لم توفر خيارًا لحذف أي شخص من قائمة المتابِعين سوى من خلال حظره، لكن هذا الأمر سيتغير مع الخاصية الجديدة التي تختبرها.

ستوفر الخاصية الجديدة لمستخدمي تويتر طريقة التخلص من المتابعين المزعجين من خلال الذهاب إلى قائمة الحسابات التي تتابع الحساب، ومن ثم النقر على الخيارات المتمثلة بالنقاط الأفقية الثلاث بجانب كل اسم متابع، ومن ثم تحديد خيار حذف هذا المتابعة. وبالتالي لن يتمكن هذا الشخص من رؤية التغريدات مجددًا إلا في حالة قام بالبحث وفتح الحساب لرؤية تغريدات المستخدم بنفسه.

المصدر:

Twitter