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تويتر تعمل على خاصية تتيح حذف أي متابع دون حظره

ضياء محمود 8 سبتمبر 2021
أقل من دقيقة
تويتر تعمل على خاصية تتيح حذف أي متابع دون حظره

أشارت تويتر إلى عملها على خاصية جديدة لزيادة تحكم المستخدمين بحساباتهم من خلال السماح بحذف أي شخص من قائمة المتابِعين دون القيام بحظره.

تتيح المنصة للمستخدمين إلغاء متابعة أي شخص، لكنها لم توفر خيارًا لحذف أي شخص من قائمة المتابِعين سوى من خلال حظره، لكن هذا الأمر سيتغير مع الخاصية الجديدة التي تختبرها.

ستوفر الخاصية الجديدة لمستخدمي تويتر طريقة التخلص من المتابعين المزعجين من خلال الذهاب إلى قائمة الحسابات التي تتابع الحساب، ومن ثم النقر على الخيارات المتمثلة بالنقاط الأفقية الثلاث بجانب كل اسم متابع، ومن ثم تحديد خيار حذف هذا المتابعة. وبالتالي لن يتمكن هذا الشخص من رؤية التغريدات مجددًا إلا في حالة قام بالبحث وفتح الحساب لرؤية تغريدات المستخدم بنفسه.

المصدر:

Twitter

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