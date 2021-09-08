السلفادور تبدأ استخدام بتكوين كعملة رسمية

بعد الإعلان عن مخطط السلفادور لاستخدام عملة بتكوين المشفرة كعملة رسمية في البلاد، بدأت الدولة اللاتينية استخدام العملة بشكل رسمي.

وبدأ قانون العملات الرقمية المشفرة سريان مفعوله في السلفادور مع حلول 7 سبتمبر، لتبدأ معه رحلة استخدام البتكوين في التعاملات المالية اليومية مثل البيع والشراء من المتاجر الإلكترونية أو حتى من المتاجر الحقيقية عبر أنظمة نقاط البيع.

وبحسب ما صرح به رئيس السفادور، نجيب بقيلة، فإن بلاده اشترت نحو 550 وحدة بتكوين أي ما يعادل 26 مليون دولار أمريكي حتى اللحظة، وذلك بالتزامن مع موافقة مجلس النواب هناك على إنشاء صندوق بقيمة 150 مليون دولار أمريكي لمساعدة الراغبين بتحويل عملة البتكوين إلى دولار أمريكي.

كان الرئيس السلفادوري نجيب بقيلة، الذي ينحدر من أصول فلسطينية، قد قدم مقترحًا مع فوزه بالانتخابات يهدف إلى ترسيم عملة بتكوين المشفرة في البلد اللاتيني لتكون أول دولة تتبناها فعليًا بشكل كامل.

المصدر:

CNBC