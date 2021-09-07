واتساب تعمل على خيارات لمنع تتبع بعض جهات الاتصال لحالة الاتصال

تعمل واتساب على توسيع خيارات الخصوصية وتتبع الحالة على تطبيقها من خلال توفير خيار جديد يتيح للمستخدمين حظر أشخاص محددين من رؤية حالة الاتصال.

كانت خيارات الخصوصية للحالة تمكن المستخدمين من منع أي شخص من تتبع حالة الاتصال أو المرة الأخيرة للظهور، أو إتاحة رؤيتها لجهات الاتصال المتوفرة على الهاتف، أو اتاحتها للجميع. لكن مع التحديث القادم سيتمكن المستخدمين من منع أرقام محددة من رؤية الحالة؛ فمثلًا في حال كان يتيح للجميع رؤية حالة الاتصال في الوضع الطبيعي ولا يريد تغيير ذلك للجميع، سيتمكن الآن من منع أي شخص يريده من تتبع الحالة دون التأثير على باقي المستخدمين.

ستوفر هذه الميزة الكثير من العناء على العديد من مستخدمي واتساب الذين لا يرغبون بدخول نقاشات ومحادثات مزعجة في أوقات غير مناسبة.

المصدر:

WAbeteinfo